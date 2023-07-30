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馬斯克在推特大樓設置「X」新logo 遭舊金山市府調查

編譯林奇賢／綜合外電
X公司28日在其總部大樓屋頂放置「X」新標誌，舊金山市政府同日對此展開調查。（美聯社）
X公司28日在其總部大樓屋頂放置「X」新標誌，舊金山市政府同日對此展開調查。（美聯社）

前身為推特的「X公司」，已在位於舊金山的總部大樓放置「X」的新標誌，取代過往的藍色鳥兒標誌，卻招致舊金山市政府的調查。市府官員指出，更換大樓的標誌或設置新招牌時，都要基於設計與安全理由，申請許可。

美聯社報導，X公司28日在其總部大樓屋頂放置「X」新標誌，舊金山市政府同日展開調查。

X公司早在24日移除總部大樓側邊的「@Twitter藍色鳥兒」標誌時，就遭警方阻止而喊卡，只留下「er」兩個字沒拆掉。警方認為，這項工程沒有封閉人行道，若有東西掉落，可能危及行人安全。

舊金山市府建築檢驗部發言人漢南（Patrick Hannan）隨後表示，任何替換字母或標誌的建築工程，都需要申請許可，以確保新標誌「與建築物的歷史性質一致」與安全性。他28日又說，在建築物上樹立新招牌，也需獲得許可，「設置這個標誌，也有必要進行計畫評估和批准。市府當局正對此立案調查」。

另據CNBC報導，X公司28日晚間還把手機應用程式（App）的圖示和名稱都改成「X」。該公司先前已推出X.com網域，儘管Twitter.com仍存在。

馬斯克30日在一則貼文中說，該公司很快「就會告別推特品牌，並逐步汰換所有小鳥（標誌）」。如此轉型反映馬斯克要把這個平台打造成他所說「萬能App」的願景。

此外，X公司29日重新啟用了饒舌歌手肯伊威斯特（現名為Ye）的帳號。

早在24日，X公司移除這棟建築側邊的標誌時，遭警方阻止而喊卡，留下「er」兩個字...
早在24日，X公司移除這棟建築側邊的標誌時，遭警方阻止而喊卡，留下「er」兩個字沒拆掉。（路透）

舊金山 馬斯克 推特

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