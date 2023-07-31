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Threads人氣減半 馬斯克推文叫陣

編譯梁采蘩／綜合報導
Meta執行長祖克伯透露Threads 1億用戶中有過半不再使用；馬斯克則宣布X的月活躍用戶創下新高，頗有暗中較勁的意味。美聯社
Meta執行長祖克伯透露Threads 1億用戶中有過半不再使用；馬斯克則宣布X的月活躍用戶創下新高，頗有暗中較勁的意味。美聯社

Meta執行長查克柏格7月初推出社群平台Threads，要與科技富豪馬斯克的「X」（推特）打對台，然而上線至今未滿一個月，就傳出用戶熱情急速冷卻，有逾半用戶不再使用。另一邊，馬斯克29日宣布X的月活躍用戶創下新高，頗有較勁的意味。

Threads於7月5日上線，短短5天就達到1億用戶的里程碑，刷新ChatGPT先前創下的紀錄。

然而路透報導，查克柏格27日在一場內部員工大會上透露，這1億個註冊用戶中有超過一半不再使用。他說：「很明顯，當你有超過1億人註冊，最理想情況是所有人或至少一半人持續使用，而我們還沒做到。」

查克柏格也認為如此跳出率算「正常」，一旦新增更多功能，包括推出桌機版本與搜尋功能，留存率將會提升。

Meta產品長考克斯（Chris Cox）也說，公司正考慮增加更多「吸引用戶留存的誘因」，例如「確保Instagram用戶可以看到重要的Threads」。

值得注意的是，馬斯克近日大動作將推特更名為X後，29日發文宣布，月活躍用戶數量有回溫跡象，從5.31億增加到5.41億人，創下新高。他還特別強調，這是刪除大量機器人之後的數字，顯示真人活躍度大大提升。分析機構的資料顯示，去年這時間推特的月活躍用戶為3.68億，跟去年同期相比成長47%。

商業內部報導，在馬斯克祭出每日瀏覽推文數上限，惹惱許多用戶後不久，查克柏格就順勢推出Threads搶奪市占。如今推特剛改名為X，Threads若能趁機追加更多功能，有助於繼續助長推特用戶出走潮。看來這兩人的「社群網戰」還有得打。

馬斯克在X發文宣布，月活躍用戶數量有回溫跡象，從5.31億增加到5.41億人，創...
馬斯克在X發文宣布，月活躍用戶數量有回溫跡象，從5.31億增加到5.41億人，創下新高。他還特別強調，這是在刪除大量機器人之後的資料，顯示真人活躍度大大提升。圖／擷自馬斯克X帳號

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