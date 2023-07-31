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高溫工作恐熱死 立法卻受阻

周芳苑
極端氣候問題日益嚴重，最近熱浪已讓全美創下2300多個高溫紀錄。（歐新社）
極端氣候問題日益嚴重，最近熱浪已讓全美創下2300多個高溫紀錄。（歐新社）

今年天氣酷熱難當，破紀錄熱浪從加州延伸到佛羅里達州，已造成十餘人死亡，大家都知道要自我保護，但如果老闆命令員工在室外頂著大太陽工作，聯邦官員苦無法律規範，實在無能為力。

總統拜登(Joe Biden)團隊將近2年前宣布由「職業安全衛生管理局(The Occupational Safety and Health Administration,OSHA)起草工作場所熱標準，藉以保護工人，但即使酷熱嚴寒的極端氣候警鐘令人心慌，起草進程緩慢，草案實施遙遙無期。

包括美國商會(US Chamber of Commerce)在內的商業利益團體反對拜登提案，認為設定什麼樣的高溫條件才算安全？難以依單一標準和規則，而且每個工人體力互異。

勞工組織卻表示，老早就正式制訂可接受高溫標準。

「美國勞工聯合會暨產業工會聯合會」(AFL-CIO)2022年以高溫工作環境為題發信表示，隨著全球氣溫飆升，工人暴露高溫下的風險更甚以往，如今比過去更需要依法制訂標準以確保雇主充份保護員工。

勞工統計局(Bureau of Labor Statistics)列出2011至2021年間全美工作場所高溫致死的436例，平均每年約40例，集中在夏季；炎夏期間工作熱死的人數每周遠超過1人。實際死亡人數更多。

2009至2017年間擔任OSHA助理副局長的巴洛伯(Jordan Barab)說，因熱引起身體不適常干擾認知能力，工作易出錯，有些人被車碾過或撞上，被紀錄是車禍意外，其實根本原因是太熱了；另有些工人死亡被歸為心臟病等自然原因或認定是回家後過熱致死，而不計入工作致死案例。

達拉斯66歲郵遞員蓋茨(Eugene Gates)6月20送信途中昏倒在某家庭前院，不治死亡；根據國家氣象局紀錄，當天達拉斯機場Dallas Love Field高溫華氏97度，氣象網站Wunderground稱，體感溫度達華氏115度左右。

蓋茨的遺孀表示，蓋茨身亡並未被認定與天氣熱有關；他沒有健康問題，絕對是因為太熱致死。

全國郵遞員協會(National Association of Letter Carriers)總裁路易斯(Kimetra Lewis)代表蓋茨出面，她說，許多郵遞員在最近熱浪下工作大呼吃不消。

針對蓋茨工作途中身亡，郵局透過聲明說，「我們全年在不同溫度和氣候條件下投遞郵件，包括氣溫飆升的夏季。員工安全最重要。」

賓州大學(Penn State)教授肯尼(W.Larry Kenney)說，「中暑」(Heat stroke)可導致認知障礙；身體核心體溫升高至華氏104度，而後腦細胞難以向身體發送訊號，進而引發心臟、腎臟和肝臟等重要器官嚴重衰竭。

許多工作熱死狀況發生在建築、農業及郵遞送貨等戶外職業人員身上，倉庫等室內場所一旦沒有冷氣也有危險。在室內工作時如果沒有微風，汗液難蒸發、影響人體排熱，流汗只會導致脫水、無法降低體溫。

就算中暑不致於致命，也可能永久傷害重要器官。

極端氣候問題日益嚴重，最近熱浪已讓全美創下2300多個高溫紀錄，7月稍早全球氣候創新高。

未來幾年情況將更嚴重。非營利組織First Street Foundation去年研究預估，全美居民中至少遇到一天熱指數超過華氏125度極危險高溫的人數將在2053年增至1億人，遠高於目前的800萬人。

縱然危機四伏，設立規範以保護高溫下工作的工人卻難上加難。

目前OSHA僅可依「一般職責」(general duty)規範要求確保工作環境安全，一旦工作場所熱到足以威脅安全，可對雇主課收罰金。不過，OSHA須證明環境危險到足以致死或構成嚴重傷害，而且所列舉傷害必須廣受認同、有可行預防方式。

巴洛伯又說，套用一般職責規範執行起來很複雜，例如受害工人是否早有疾病？華氏100度算危險嗎？什麼是「可行的預防方式」？OSHA之前開罰單常被推翻，還是需要制訂明確的工作場所熱標準。

OSHA副局長帕克(Doug Parker)說，極端氣候是長期問題，他們已意識到解決問題的緊迫性。

商會工作場所政策副總弗里德曼(Marc Freedman)說，OSHA未來12個月擬出規範應屬合理。

巴洛伯不表樂觀，他說，拜登這麼一位親商的共和黨總統可能不會輕易將規範正式付諸條文，恐怕16到20年才能落實，最快也要5到7年。

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