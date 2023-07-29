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美股慶祝美經濟可望實現軟著陸 下周就看蘋果表現

編譯劉忠勇／綜合外電
Alphabet和Meta財報也為投資人對大型科技股帶來更多期待，最後就看蘋果（Apple）和亞馬遜下周的表現了。（路透）
Alphabet和Meta財報也為投資人對大型科技股帶來更多期待，最後就看蘋果（Apple）和亞馬遜下周的表現了。（路透）

美國股市三大指數周五反彈，聯準會（Fed）偏好的通膨數字降到新冠肺炎爆發以來最低，市場看好美國經濟可望實現軟著陸，9月無須再度升息。Alphabet和Meta財報也為投資人對大型科技股帶來更多期待，最後就看蘋果（Apple）和亞馬遜下周的表現了。

史坦普500指數周五上漲1%；道瓊工業指數上漲約177點，漲幅0.5%；那斯達克綜合指數大漲1.9%。美股三大指數周線全面上揚，以那斯達克2%最多，而史坦普500指數和道瓊指數已連續三周上漲。

英特爾（Intel）因樂觀的業績展望大漲6.5%，費城半導體指數和台積電ADR也受激勵各漲2.2%和1.5%，一周下來，費半和台積電ADR分別大漲4.1%和3.7%。

美股正加快漲勢，史坦普500指數今年迄今已上漲19%，完全收復去年失地，反映美國經濟表現比預期更為堅挺，投資人對美國經濟軟著陸也更有信心，也就是Fed可以在不引發衰退的情況下成功控制通膨。

Guggenhaim Partners 總經及投資研究董事總經理布希（ Matt Bush）說：「市場確已開始考慮這觀點：如今已確實實現幾個月前似乎仍遙不可及的軟著陸。」

過去一周，這種觀點得到加強，Fed這次聲明將經濟「和緩」調整為「溫和」，主席鮑爾也表示，Fed幕僚不再預測美國會陷入經濟衰退。

周五公布的經濟數據顯示物價和薪資壓力減緩。美國商務部公布6月個人消費支出（PCE）物價6月年增率為3%，低於上月的3.8%。勞工部另公布報告，雇主薪酬支出放緩。

ING首席國際經濟學家奈特利（James Knightley）說，這些數據讓人更有把握Fed不需要「進一步升息和經濟衰退」、通膨即可回到目標2%。

同時，美國科技業者在這次財報季的法說會較少談論衰退，更多討論人工智慧。

投資人也在消化第2季財報季的成績。據FactSet統計，史坦普500指數約一半企業公布第2季財報，其中80%獲利超出分析師預期，高於五年77%的均值。

Meta和Alphabet 周五雙雙上漲，本周漲幅超過10%，這兩家公司均公布營收加速成長。下周，輪由蘋果（Apple）和亞馬遜表現，這兩家公司同時於周四盤後公布財報。

下周也將繼續面臨經濟數據對軟著陸的檢驗，美國周五將公布7月就業數字。

阿波羅全球管理公司首席經濟學家史洛克（Torsten Slok）評道：「市場若要繼續上漲，軟著陸就必須是真正軟著陸，而不是重新加速，如果房地產和消費支出又加速上揚，Fed又勢必升得更多。」

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