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通膨再降溫 核心PCE近2年新低

財經新聞組／綜合報導
最新PCE數據證明通膨降溫已成趨勢。（路透）
最新PCE數據證明通膨降溫已成趨勢。（路透）

根據Fed密切關注的通膨指標，通膨顯示出進一步降溫的跡象。

商務部表示，不包括食品和能源在內的6月核心個人消費支出(PCE)物價指數環比成長0.2%，與「道瓊」預期一致。

核心PCE同比成長4.1%，低於預期的4.2%，是2021年9月以來最低水平，較5月的4.6%明顯下降。

包括食品和能源成本在內的總體PCE通膨本月也上漲0.2%，年率上漲3%。年增率為2021年3月以來最低水平，低於5月的3.8%。

本月商品價格實際下降0.1%，而服務價格則上漲0.3%；食品價格也下跌0.1%，能源價格上漲0.6%。

Key Private Bank投資長馬特友(George Mateyo)表示：「今天的經濟數據再次證實了當前的市場看法，即通膨正在降溫，經濟正在持續成長，這對風險資產來說是一個有利的環境。」「Fed和投資人將對這些數據感到安慰，因為它們顯示通膨威脅正在消散，因此Fed現在可以去度假了，市場也可以預期未來升息會長期暫停。」

該數據印證最近發布的其他數據，至少與一年前飆升的通膨相比，物價已經開始放緩。消費者物價指數(CPI)等數據顯示通膨升勢放緩，而消費者預期也與長期趨勢保持一致。

Fed官員密切關注PCE指數，因為它會根據消費者行為的變化進行調整，並提供與更廣泛引用的CPI不同的物價趨勢角度。

除通膨數據，商務部表示同月個人收入成長0.3%，支出成長0.5%。收入略低於預期，而支出則符合預期。

Fed本周升息1碼(25個百分點)，是2022年3月以來第11次升息，也是6月暫停升息後首次恢復升息；Fed的主要借款利率升至5.25-5.5%的目標區間，為22年來的最高水平。

Fed密切關注的另一項指標顯示，第2季薪酬成本經季節性調整後同比成長1%。就業成本指數略低於1.1%的預期。

升息 投資 商務部

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