油氣俱跌 埃克森美孚Q2獲利跌56%
因能源價格大幅下跌和燃料利潤率下降，埃克森美孚(Exxon Mobil Corp)第2季獲利暴跌56%，與競爭對手一樣未達華爾街的預期。
各大石油巨頭第2季業績都較一年前俄羅斯入侵烏克蘭導致石油和天然氣價格飆升後獲得的巨額利潤大幅下滑。
雪佛龍、殼牌和道達爾(TotalEnergies)的獲利分別下降48%、56%和49%。
RBC分析師伯卡塔利亞(Biraj Borkhataria)在報告中寫道：「獲利和現金流方面的業績略弱於預期。」「預計埃克森美孚今天的表現將遜於同業。」
埃克森美孚上季淨利為 78.8 億美元，合每股 1.94 美分，而去年同期為創紀錄的 178.5 億美元。Refinitiv Eikon 數據顯示，華爾街預計每股獲利為 2.01 美元。
然而，排除去年創紀錄的第 2 季業績，埃克森美孚上季業績是 10 多年來最強勁，得力於成本削減和出售利潤較低的資產。
財務長米克爾斯(Kathryn Mikells)表示，「對我們來說這季相當不錯。」 撇開去年不談，她指出：「上次第2季有這種水平的業績是2011年第2季。」
指標布蘭特原油平均價格為每桶80元，低於一年前的110元。液化天然氣(LNG)價格從每百萬英熱單位(mmBtu)33元左右跌至11.75元。
埃克森美孚在財報聲明中表示：「天然氣產量和煉油利潤率下降，對獲利產生了不利影響。」「由於俄羅斯供應擔憂緩解，柴油獲利率下降，產業獲利率較第1季強勁下降。」能源產品獲利23億元，較第1季下降19億元。
該公司表示，由於飼料成本下降，化學產品業務獲利從第1季的3.71億元躍升至8.28億元，從而抵消了整體獲利下滑的影響。
與2019年相比，該公司累計結構性成本節省了83億元，接近90億元的目標。
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