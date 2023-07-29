油氣俱跌 埃克森美孚Q2獲利跌56%

因能源價格大幅下跌和燃料利潤 率下降，埃克森美孚(Exxon Mobil Corp)第2季獲利暴跌56%，與競爭對手一樣未達華爾街的預期。

各大石油 巨頭第2季業績都較一年前俄羅斯入侵烏克蘭導致石油和天然氣 價格飆升後獲得的巨額利潤大幅下滑。

雪佛龍、殼牌和道達爾(TotalEnergies)的獲利分別下降48%、56%和49%。

RBC分析師伯卡塔利亞(Biraj Borkhataria)在報告中寫道：「獲利和現金流方面的業績略弱於預期。」「預計埃克森美孚今天的表現將遜於同業。」

埃克森美孚上季淨利為 78.8 億美元，合每股 1.94 美分，而去年同期為創紀錄的 178.5 億美元。Refinitiv Eikon 數據顯示，華爾街預計每股獲利為 2.01 美元。

然而，排除去年創紀錄的第 2 季業績，埃克森美孚上季業績是 10 多年來最強勁，得力於成本削減和出售利潤較低的資產。

財務長米克爾斯(Kathryn Mikells)表示，「對我們來說這季相當不錯。」 撇開去年不談，她指出：「上次第2季有這種水平的業績是2011年第2季。」

指標布蘭特原油平均價格為每桶80元，低於一年前的110元。液化天然氣(LNG)價格從每百萬英熱單位(mmBtu)33元左右跌至11.75元。

埃克森美孚在財報聲明中表示：「天然氣產量和煉油利潤率下降，對獲利產生了不利影響。」「由於俄羅斯供應擔憂緩解，柴油獲利率下降，產業獲利率較第1季強勁下降。」能源產品獲利23億元，較第1季下降19億元。

該公司表示，由於飼料成本下降，化學產品業務獲利從第1季的3.71億元躍升至8.28億元，從而抵消了整體獲利下滑的影響。

與2019年相比，該公司累計結構性成本節省了83億元，接近90億元的目標。