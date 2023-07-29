通膨2年新低 股指連漲3周

道瓊 工業平均指數和史坦普500指數連續第3周上漲，因為Fed密切關注的通膨指標降至近2年來的最低水平。

道指上漲176.57點或0.5%至3萬5459.29點。史指上漲44.82點或0.99%至4582.23點。那斯達克綜合指數上漲266.55點或1.9%至1萬4316.66點。

三大股指本周都上漲，其中道指平均上漲0.66%。27日剛結束1987年以來從未有過的13天連漲。史指上漲1.01%，那指上漲2.02%。

投資 人本周對顯示通膨降溫的數據和強於預期的財報感到高興，這些數據支持了美國可以避免經濟衰退的理由。

6月個人消費支出(PCE)物價指數數據繼續顯示通膨放緩。指標顯示，核心PCE環比成長0.2%，與《道瓊》調查經濟學家預期的0.2%成長一致。核心PCE同比成長4.1%，低於預期的4.2%。

財報季仍在繼續，道指成分股寶鹼(Procter & Gamble)上漲2.93%。這家消費品公司最近一季獲利和營收超出分析師的預期。

由於投資人對恢復獲利表示歡迎，英特爾上漲6.6%；而Roku的營收和獲利都超出華爾街 預期，收漲31.41%。

另一方面，雖然福特汽車財報超出預期並調升財測，但仍下跌3.53%。該公司表示，由於成本較高，其電動車的接受度比預期要長。