我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

阿拉斯加獵熊+美女陪睡 華男涉經營高端遊被起訴

洛縣警局執法攔截非裔少年 女警手槍走火成被告

通膨2年新低 股指連漲3周

財經新聞組／綜合報導

道瓊工業平均指數和史坦普500指數連續第3周上漲，因為Fed密切關注的通膨指標降至近2年來的最低水平。

道指上漲176.57點或0.5%至3萬5459.29點。史指上漲44.82點或0.99%至4582.23點。那斯達克綜合指數上漲266.55點或1.9%至1萬4316.66點。

三大股指本周都上漲，其中道指平均上漲0.66%。27日剛結束1987年以來從未有過的13天連漲。史指上漲1.01%，那指上漲2.02%。

投資人本周對顯示通膨降溫的數據和強於預期的財報感到高興，這些數據支持了美國可以避免經濟衰退的理由。

6月個人消費支出(PCE)物價指數數據繼續顯示通膨放緩。指標顯示，核心PCE環比成長0.2%，與《道瓊》調查經濟學家預期的0.2%成長一致。核心PCE同比成長4.1%，低於預期的4.2%。

財報季仍在繼續，道指成分股寶鹼(Procter & Gamble)上漲2.93%。這家消費品公司最近一季獲利和營收超出分析師的預期。

由於投資人對恢復獲利表示歡迎，英特爾上漲6.6%；而Roku的營收和獲利都超出華爾街預期，收漲31.41%。

另一方面，雖然福特汽車財報超出預期並調升財測，但仍下跌3.53%。該公司表示，由於成本較高，其電動車的接受度比預期要長。

投資 道瓊 華爾街

上一則

超微砸4億美元投資印度

下一則

通膨再降溫 核心PCE近2年新低

延伸閱讀

通膨壓力趨緩 美股早盤開高 台積電ADR漲1%

通膨壓力趨緩 美股早盤開高 台積電ADR漲1%
道指跌逾200點 中止連13漲勢

道指跌逾200點 中止連13漲勢
基金欲多元化 錯過科技行情

基金欲多元化 錯過科技行情
美股漲不停 大摩說「我們錯了」 小摩堅持會出現崩跌

美股漲不停 大摩說「我們錯了」 小摩堅持會出現崩跌

熱門新聞

近年來中資正從西方撤離並且轉進亞洲、中東、非洲及拉丁美洲等其他地區，而盛產鎳礦的印尼是中國資金轉向的主要受惠國。（路透）

中資從西方世界撤離 華爾街日報曝投資流向這3處

2023-07-24 08:52
紐約時報專欄作家克魯曼。圖／路透

美國通膨降溫是誰的功勞？克魯曼：Fed升息歪打正著

2023-07-22 15:40
Fed如市場預期升息1碼，利率升至逾22年來最高水準。路透

Fed如市場預期升息1碼 升息是否告尾聲仍不明朗

2023-07-26 14:23
聯準會（Fed）將於26日14時宣布決策，預料會將利率調高1碼（0.25個百分點）至5.25%-5.5%。（路透）

Fed將決策 聯準會將升息1碼 並保留再緊縮選項

2023-07-25 21:29
有「女股神」之稱的方舟投資創辦人伍德本月接受訪問，對輝達、特斯拉、Meta品頭論足一番。(路透)

為何賣掉Nvidia？AI選股有3條件？「女股神」伍德全說了

2023-07-27 09:56
Clean Energy Transition的管理合夥人雷坎德說，如果OPEC+在產量政策的團結崩解，這個聯盟可能會瓦解，而國際油價恐怕會跌至每桶35美元。(路透)

投資專家：OPEC+可能瓦解 油價將跌至每桶35美元

2023-07-27 15:07

超人氣

更多 >
值得三思…做這五件事 恐有損個人信用

值得三思…做這五件事 恐有損個人信用
有助識別和保護行李 20元行李束帶、吊牌省煩惱

有助識別和保護行李 20元行李束帶、吊牌省煩惱
港媒：中國火箭軍司令員李玉超等3高層被查落馬

港媒：中國火箭軍司令員李玉超等3高層被查落馬
保持大腦健康 神經科學家做這五件事

保持大腦健康 神經科學家做這五件事
疫後前途渺茫壓力攀升 中國年輕人選擇「出逃」海外

疫後前途渺茫壓力攀升 中國年輕人選擇「出逃」海外