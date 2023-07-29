我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

阿拉斯加獵熊+美女陪睡 華男涉經營高端遊被起訴

洛縣警局執法攔截非裔少年 女警手槍走火成被告

財經簡訊

財經新聞組／整理

獲利大增 福特汽車調升財測

福特汽車調升2023年業績財測；第2季獲利大幅超出華爾街預期，得益於強勁的定價和對該汽車製造商傳統汽車的需求，但電動車的接受度比該公司預期來得慢。全年調整後獲利財測從之前的90至110億元調升至110至120億元。調整後自由現金流預期從60億元調高至65至70億元。

觀望央行決策 資金流向股債

美國商銀全球研究部引述EPFR數據指出，截至26日當周，投資人紛紛湧向股票和債券。在Fed 、歐洲央行(ECB)和日本央行(BOJ)宣布政策前，有138億元流入股票，110億元流入債券，而國庫通膨保值證券(TIPS)則出現2022年8月以來的首次流入。406億元流入現金，本月至今達1041億元。

小摩對日元續持空頭觀點

摩根大通分析師表示，在日本央行(BOJ)採取行動使其關鍵殖利率曲線控制(YCC)政策更加靈活後，該投行繼續維持日元的「看跌觀點」。分析師表示，雖然日元短期內可能會出現一定程度的升勢，但只要BOJ認定的通貨膨脹關鍵決定因素沒有發生變化，就很難從根本上改變其寬鬆立場。

寶鹼財報超標 財測相對悲觀

寶鹼公司上季獲利和營收超出分析師的預期，但2024財年銷售財測相對悲觀，低於華爾街預期。生產汰漬洗滌劑的寶鹼第4財季淨利33.8億元，合每股1.37元，高於去年同期的30.5億元和每股1.21元。淨銷售額成長5%達205.5億元。預計2024財年營收將成長3%至4%，低於預期的4.5%。

百健65億收購Reata

百健(Biogen)將以約65億元收購生物技術公司Reata Pharmaceuticals，以擴大其罕病藥物市場占比。經由這筆交易，百健將獲得總部位於德州Plano的Reata最近獲准、市面僅見的藥物Skyclarys，用於治療罕見的遺傳性疾病，這種疾病會對神經系統造成漸進性損害。

福特召回87萬輛F-150皮卡

福特汽車將召回超過87萬輛新款F-150皮卡，因為電動停車剎車可能會意外開啟。此次召回涉及2021年至2023年車型的某些配備單排氣系統的皮卡。該公司表示，後線束可能會被後車軸磨損線路並導致短路，在駕駛人不採取任何行動的情況下啟動停車剎車，增加發生碰撞的風險。

央行 華爾街 股票

上一則

法國經濟報雙喜 Q2成長超預期、通膨降溫

下一則

意外放鷹 日銀超寬鬆立場鬆動

延伸閱讀

英特爾財報四重點：意外獲利、晶圓代工營收飆增 看好下半年PC市況

英特爾財報四重點：意外獲利、晶圓代工營收飆增 看好下半年PC市況
財經簡訊

財經簡訊
財經簡訊

財經簡訊
財經簡訊

財經簡訊

熱門新聞

近年來中資正從西方撤離並且轉進亞洲、中東、非洲及拉丁美洲等其他地區，而盛產鎳礦的印尼是中國資金轉向的主要受惠國。（路透）

中資從西方世界撤離 華爾街日報曝投資流向這3處

2023-07-24 08:52
紐約時報專欄作家克魯曼。圖／路透

美國通膨降溫是誰的功勞？克魯曼：Fed升息歪打正著

2023-07-22 15:40
Fed如市場預期升息1碼，利率升至逾22年來最高水準。路透

Fed如市場預期升息1碼 升息是否告尾聲仍不明朗

2023-07-26 14:23
聯準會（Fed）將於26日14時宣布決策，預料會將利率調高1碼（0.25個百分點）至5.25%-5.5%。（路透）

Fed將決策 聯準會將升息1碼 並保留再緊縮選項

2023-07-25 21:29
有「女股神」之稱的方舟投資創辦人伍德本月接受訪問，對輝達、特斯拉、Meta品頭論足一番。(路透)

為何賣掉Nvidia？AI選股有3條件？「女股神」伍德全說了

2023-07-27 09:56
Clean Energy Transition的管理合夥人雷坎德說，如果OPEC+在產量政策的團結崩解，這個聯盟可能會瓦解，而國際油價恐怕會跌至每桶35美元。(路透)

投資專家：OPEC+可能瓦解 油價將跌至每桶35美元

2023-07-27 15:07

超人氣

更多 >
值得三思…做這五件事 恐有損個人信用

值得三思…做這五件事 恐有損個人信用
有助識別和保護行李 20元行李束帶、吊牌省煩惱

有助識別和保護行李 20元行李束帶、吊牌省煩惱
港媒：中國火箭軍司令員李玉超等3高層被查落馬

港媒：中國火箭軍司令員李玉超等3高層被查落馬
保持大腦健康 神經科學家做這五件事

保持大腦健康 神經科學家做這五件事
疫後前途渺茫壓力攀升 中國年輕人選擇「出逃」海外

疫後前途渺茫壓力攀升 中國年輕人選擇「出逃」海外