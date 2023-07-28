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和鴻海撕破臉的Lordstown 出售資產之路遭一樁舊案攔阻

編譯簡國帆／綜合外電
先前與鴻海合作不歡而散的Lordstown，出售資產之路正遭一樁舊案攔阻。圖為Lordstown電動皮卡Endurance。（路透）
先前與鴻海合作不歡而散的Lordstown，出售資產之路正遭一樁舊案攔阻。圖為Lordstown電動皮卡Endurance。（路透）

日前與台灣鴻海集團合作宣告結束、並聲請破產的美國電動車製造商Lordstown汽車公司，出售資產之路正因為一樁2020年來的訴訟受阻。

路透報導，Lordstown今年6月聲請破產保護，並請求德拉瓦州的美國破產法官沃芮絲（Mary Walrath）批准競價程序，從而允許該公司在9月前出售資產。

但沃芮絲認為，Lordstown不該快速出售資產，因為加州法院還在評估一樁訴訟，訴訟內容為Lordstown的競爭對手Karma汽車公司，對Lordstown尋求出售的一些資產表達質疑。

總部位於加州的Karma在2020年控告Lordstown，指控Lordstown挖角其員工，並竊取汽車資訊系統的技術，本案之前因為Lordstown聲請破產保護而暫時擱置，預定9月審判。

沃芮絲在聽審會上說，Lordstown尋求批准競價程序一案的關鍵議題，為Lordstown是否擁有尋求出售的資產，但這應該由加州法院決定。

沃芮絲說，Lordstown在9月或出售資產或加州法院判決出爐之前，不會面臨現金耗盡風險，因為Lordstown進入破產程序時，擁有超過1.3億美元現金，而且只積欠主要債權人約2,000萬美元。她說，Lordstown想在9月出手資產的期限，「似乎主要是為了要在加州訴訟的Karma判決出爐前，先完成」銷售。

沃芮絲允許Karma繼續對Lordstown提出的告訴，不理會在企業聲請破產保護後、所面臨告訴通常會暫停的原則。她說，因為這樁訴訟已季刑三年，加州法院更能判決Karma確切擁有、或未擁有那些資產，而且她也有意重新審視Lordstown在8月初提出的銷售流程，觀察該公司是否在7月31日前獲得初期競標。

Karma則表示，樂見沃芮絲的判決讓該公司得以繼續和Lordstown之間的訴訟。Karma發言人說，手上有Lordstown的Endurance電動皮卡是運用Karma自有資產所開發的「大量證據」。Lordstown並未回覆路透記者的置評請求。

除了Karma之外，Lordstown也和好幾位其他業者陷入訴訟，包括之前的合作夥伴鴻海集團，以及其他投資人團體。

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