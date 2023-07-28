科技業財報最大受惠者：NVIDIA

科技巨擘都有意砸大錢於人工智慧（AI）產品，輝達（Nvidia）顯然是最大受益者。（路透）

分析師指出，科技巨擘上季財報陸續出爐，雖然有好有壞，但共通點是都有意砸大錢於人工智慧（AI ）產品，繪圖晶片製造大廠輝達 （Nvidia）顯然是最大受益者。

MarketWatch報導，即便臉書母公司Meta表明調降今年資本支出預測，AI漲勢依然續燒。Jefferies分析師利帕希斯強調，由於Meta調降的30億美元資本支出，並未影響AI開支，輝達還是將能受惠。輝達股價27日收漲1%至459.00美元。

利帕希斯認為，Meta「調降（資本支出預測），主要是節省成本，特別是非AI伺服器，以及將一些項目和設備交貨延後，把資本支出轉移到2024年，而非減少整體投資 計畫」，Meta是「在要求有效率地配置效能後，找出效能偏低的領域，達成非AI伺服器的撙節計畫」。

他說，雖然Meta還沒敲定明年的支出計畫，屆時的資本支出也將擴增。他也指出，Meta對資本支出和AI開支的評論，「大致」也是輝達的「利多」。

美銀證券分析師艾爾雅也看好輝達有望受惠的地位，形容輝達是「企業推動AI的關鍵」，同時警告資本支出的相關正面評論，未必會嘉惠所有業者。輝達日前宣布AI Lighthouse計畫，與ServiceNow及埃森哲（Accenture）合作協助企業打造自家生程式AI系統。

然而，對AI的投資可能排擠對傳統系統的投資，這不一定是超微（AMD）和英特爾（Intel）的利多，「超大規模（客戶）將審慎顯示來自AI計畫的獲利能力，導致資料中心資本支出型態偏向謹慎」。