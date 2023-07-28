英特爾財報四重點：意外獲利、晶圓代工營收飆增 看好下半年PC市況

英特爾（Intel）執行長基辛格正領導重返往日榮光。（歐新社）

美國晶片 巨擘英特爾（Intel）第2季意外轉虧為盈，個人電腦（PC）、資料中心以及晶圓代工營收全都優於分析師預期，本季財測也超乎市場預料，激勵股價盤後狂漲逾7%。英特爾預估下半年PC市況有望回歸常態，目前晶圓代工事業的各製程節點都正如期進行。

以下為英特爾上季財報與財測、以及執行長基辛格（Pat Gelsinger）和財務長辛斯納（David Zinsner）的發言重點：

上季主要數字都優於預期

英特爾上季營收年減15.5%至129.5億美元，高於先前財測的125%億美元區間上限；排除特定項目後的每股盈餘13美分，遠優於該公司先前預期的每股虧損4美分；經調整後毛利率 為39.8%，也高於先前財測預估的約33.2%。

而且，上季營收、獲利及毛利率都高於分析師預估。辛斯納說，毛利率優於預期主要是「營收作用」，PC事業營收超越自家預期的程度甚於資料中心，目前廠「工作量低落」的相關費用開始緩解，但仍將持續好幾季。

晶圓代工營收年增三倍

英特爾表示，資料中心和AI 事業群營收年減15%至40億美元，高於市場預估，反映微軟和Google母公司字母等主要雲端業者還在擴大資料中心支出。

涵蓋PC業務的雲端運算事業群營收年減12%至67.8億美元，減幅也比第1季的38%縮小，但網路與邊緣營收事業部門營收13.6億美元，略低於預期。辛斯納說，中國大陸經濟情況比該公司原先預期還疲軟，但在庫存議題影響下，整體客戶電腦處理器銷售仍高於原先預估。

特別的是，英特爾晶圓代工服務（IFS）營收年比暴增三倍多至2.32億美元。基辛格說，部分晶圓代工銷售成長來自「先進封裝」，「產業對先進封裝也濃厚興趣，因為是達成高效運算和AI之必要」，「所以我們預期這個領域將帶來大量業務」。

基辛格也表示，正持續達成四年達成五個節點的進展，目前18A（1.8奈米）製程節點的執行成效良好，持續在內外側是晶片，正如期準備在明年下半年開始生產，將繼續獲致重大進展。

他說，觀察各製程節點的進度，Intel 7（10奈米）已完成，下半年推出Meteor Lake處理器，該公司首項採用極紫外光（EUV）技術的製程節點Intel 4（4奈米）已基本完成，正加強生產，至於其他三個製程節點，基辛格強調Intel 3（3奈米）已在上季達成缺陷密度和效能的里程碑，正邁向整體良率與效能目標，明年上半年將推出Sierra Forest處理器，不久後將推出Intel 3製程的主要產品Granite Rapids。

看好PC市況下半年回歸正常

英特爾預估本季每股盈餘約20美分，經調整後營收將介於129~139億美元，中位數為134億美元，暗示年減12.6%，但高於市場估測的132.3億美元；本季經調整後毛利率預估為43%，也高於市場估測的40.6%。

英特爾也持續預測下半年將「溫和復甦」，預期下半年毛利率將改善，PC市場下半年可能回歸「正常」交易情況，但庫存修正到年底前都可能對其資料中心事業造成壓力。

辛斯納說，中央處理器（CPU）出貨量將更接近實銷，資料中心、網路及邊緣市場則持續面臨好壞參半的總經訊號及高庫存，晶圓代工營收則有望達成強勁的季比與年比成長。

樂觀仍能受惠於AI熱潮

基辛格說，正如期執行野心勃勃的扭轉頹勢大計，上季開始看到加速AI商機的實質效益。他認為，PC也將受惠於業界對AI軟體的興趣，明年起將提振搭配AI功能的PC銷售，例如即時語言翻譯和生產力軟體等附加元件，畢竟在PC上運作App的效率高於等待遙遠資料中心的回應，「我們的策略是民主化AI」，「擴大AI規模並讓其無所不在」。

他也坦承仍面臨挑戰，「大型雲端客戶都已投注大量精力於打造AI訓練環境」，「我們認為這個近期暴增之勢將將隨時間打散」，但他也說，英特爾的AI加速器晶片擁有超過10億美元的未出貨訂單，約是上季的六倍。

基辛格說，目前資料中心營運商都把初期投資聚焦於輝達專精的晶片，近期確實會抑制CPU需求，但他預期採購將逐漸回歸CPU，為英特爾創造機會。