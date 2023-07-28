道指跌逾200點 中止連13漲勢

道瓊工業平均指數最終失去動力，投資 人在連續13天上漲的歷史性漲幅後拋現。

受Honeywell拖累，道指下跌237.4點或0.67%至3萬5282.72點。10年期國債殖利率 重回4%以上也無助於提振市場情緒。如果27日道指連續第14天上漲，將追平1897年以來的連漲紀錄。

史坦普500指數下跌29.34點或0.64%至4537.41點。盤中史指自2022年3月以來首次突破4600點關鍵水平。與此同時，由於投資人在微軟和蘋果等關鍵科技股獲利了結，那斯達克綜合指數下跌77.18點或0.55%至1萬4050.11點。

由於優於預期的業績和強有力的財測，Meta Platforms上漲4.4%。該公司業績受到廣告收入反彈的推動。最新的國內生產總值(GDP)數據顯示，第2季成長2.4%，高於《道瓊》調查經濟學家預期的2%。

GDP報告還顯示物價壓力正在緩解，第2季個人消費支出(PCE)物價指數上漲2.6%，低於經濟學家預期的3.2%增幅，也低於上季4.1%的增幅。

即使Fed 26日將利率升至22年來最高水平，道指本周仍繼續走高。Fed主席鮑爾表示Fed可能根據數據再次升息 或將利率穩定在當前水平，投資人對此泰然處之。Fed將於9月再次召開會議，交易員押注即將公布的數據將導致Fed停止升息。