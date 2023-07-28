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Meta節流有成 第二季業績亮眼

財經新聞組／綜合報導

社交媒體巨頭Meta Platforms Inc.第2季業績強勁，並對前景表達樂觀態度，讓該公司股價幾乎回到一年半前的水平。

Meta股價今年來已經上漲一倍多；27日收盤上漲4.4%。2022年2月，該公司因未達到營收預期，且其用戶群停止成長，股價連日崩潰。但現在令人振奮的結果證明成本得到控制，廣告收入和用戶成長優於預期。

該公司大力推廣類似競爭對手TikTok的短影音軟體Reels，以吸引更多人關注其社交網絡Facebook和Instagram。這種格式成功地增加了使用量，現在還有助於吸引廣告商，在2022年整體廣告業預算緊縮後重新刺激支出。

與此同時，在CEO查克伯格(Mark Zuckerberg)所說的「效率年」削減了數千個工作崗位和團隊後，該公司在股東心目中的地位更加穩固。即使計畫未來兩年增加支出，因為該公司在AI和VR等戰略領域進行大量投資，也沒有削弱投資人對該股的熱情。

Meta第2季營收成長11%達320億元，高於分析師平均預測的311億元。本季銷售額高達345億元，也高於平均預期。第2季淨利78億元，合每股2.98元；分析師平均預期為每股2.92元。

該公司表示，超過30億人每天至少使用Meta旗下任一產品，即使這些已建立的社交網絡繼續以較慢的速度成長。該公司正在努力增加每個用戶在其網絡上停留的時間，同時開發新業務。

該公司表示，負責實現查克伯格虛擬世界願景的現實實驗室部門今年的虧損將比去年「明顯」更大，主要是因為產品開發和技術發展的成本。Meta表示，2023年總支出將達到880至910億元，高於之前預測。

Instagram最近推出推特競爭對手Threads。根據網路分析公司Sametime估計，Threads在推出後最初幾天內就飆升至1億用戶，但之後一直很難讓所有這些用戶回歸。

投資 Threads 預算

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