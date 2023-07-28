基金欲多元化 錯過科技行情

想在股市中出人頭地，選股者通常需要大量投資 科技股。但並不是所有人都能買到。

這是因為80多年前的法規對「多元化」共同基金的集中度設定了限制。根據這些規則，共同基金必須限制占其資產5%以上的個股數量，並且此類股權加起來不得超過其整體投資組合的25%。

問題是，蘋果和微軟已經在史坦普500指數和羅素1000指數中權重超過5%。而遵守所謂多元化規則的壓力意味著許多主動型基金的持股部位不足；一旦大型股熔漲，註定會落後於市場。

Silvant Capital Management投資長桑索特拉(Michael Sansoterra)表示：「執行這項全面性規則對機構管理業務來說是個非常大的挑戰，因為很少有人能在不持有這大型股的情況下還能跑贏大盤。」

對於專注於快速成長企業的基金經理人來說，這種打擊尤其嚴重，而該領域由科技巨頭統治。在羅素1000成長指數中，5支最大個股包括亞馬遜、Alphabet Inc.和輝達，本月均突破5%的門檻，總計達到40%。

雖然買進FAANG股票 並不是獲得更好回報的唯一途徑，但成長型基金的表現凸顯出這一小群公司可以阻礙更廣泛的收益。

高盛 集團的分析顯示，截至5月，成長型基金的FAANG平均持股比例比羅素指數水平低15個百分點。雖然74%的基金被歸類為「多元化」，但其中30%未能滿足規定。

研究證明，遵守規定的成本很高。未達到多元化水平但被貼上多元化標籤的基金，今年表現優於平均值1個百分點。相較之下，那些遵守規定的基金落後7個百分點。

可以肯定的是，這些規則不會強迫基金在股票突破限額後出售股票。事實上，該基金可以繼續持有對這些飆升的科技股，只是無法進行額外的購買，除非自我重新歸類為「非多元化」，就可以不受25%上限的限制。