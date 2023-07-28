歐盟 對微軟 展開反壟斷調查

歐盟執委會對微軟將其視訊聊天程式Teams與其他Office產品捆綁銷售的行為展開反壟斷調查。歐盟執委會表示，這些做法可能構成反競爭行為。這是歐盟十多年來對微軟首次反壟斷調查。換句話說，歐盟擔心微軟在客戶訂閱該公司Office 365產品時未能為客戶提供不購買Teams的選擇。

英國亞馬遜 員工8月初罷工

英國GMB工會表示，亞馬遜在英國的兩處營運中心的1000多名員工將在8月初舉行罷工，以解決持續的薪資糾紛。工會表示，Rugeley員工將於8月3日至4日罷工，Coventry員工將於8月4日至5日採取行動。亞馬遜表示，向來都會定期審查員工的薪酬，以確保提供有競爭力的工資和福利。

殼牌上季獲利幾較前季腰斬

殼牌公司發布財報，因能源價格暴跌，該公司第2季獲利近51億元，幾乎是這家油氣巨頭今年前3個月的一半，低於去年同期的115億元和第1季的96億元。並宣布將增加15%的股利來獎勵股東。該公司表示，將在未來3個月內額外回購30億元的股票。

康卡斯特高價抵銷寬頻衰退

康卡斯特第2季業績超出分析師預期，因為較高的定價有助於抵消其寬頻業務的持續放緩。該公司串流媒體服務Peacock的訂戶數量較去年同期增加近一倍達2400萬；營收成長85％達8.2億元。但雖然如此，串流媒體平台的損失繼續給NBCUniversal的媒體業務帶來壓力。

西南航空示警全年成本上升

西南航空警告今年勞動成本將上升，並暗示本季定價將趨於疲軟，引發了人們的擔憂營運費用的上升可能會加劇家庭預算緊張，對旅遊需求造成潛在打擊。該航空公司預計第3季每可用座位英里收入(RASM)將下降3%至7%，而運力預計將成長約12%。但當季將實現獲利，營收可創歷史新高。

軍武需求強 諾斯洛普升財測

諾斯洛普格魯曼公司調升全年獲利和營收財測，因為在地緣政治緊張局勢加劇之際，航太和國防領域的主要公司押注於強勁的武器需求。全年獲利財測下限從每股22.25元調升至22.45至22.85元之間。年度銷售額預期調高至384至388億元；之前的預測為380至384億元。