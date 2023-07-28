我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國查扣嚴 南加華人快遞業疫後關門多

研究：AI推動進入下一個科技世代 恐加劇矽谷貧富差距

財經簡訊

財經新聞組／整理

歐盟微軟展開反壟斷調查

歐盟執委會對微軟將其視訊聊天程式Teams與其他Office產品捆綁銷售的行為展開反壟斷調查。歐盟執委會表示，這些做法可能構成反競爭行為。這是歐盟十多年來對微軟首次反壟斷調查。換句話說，歐盟擔心微軟在客戶訂閱該公司Office 365產品時未能為客戶提供不購買Teams的選擇。

英國亞馬遜員工8月初罷工

英國GMB工會表示，亞馬遜在英國的兩處營運中心的1000多名員工將在8月初舉行罷工，以解決持續的薪資糾紛。工會表示，Rugeley員工將於8月3日至4日罷工，Coventry員工將於8月4日至5日採取行動。亞馬遜表示，向來都會定期審查員工的薪酬，以確保提供有競爭力的工資和福利。

殼牌上季獲利幾較前季腰斬

殼牌公司發布財報，因能源價格暴跌，該公司第2季獲利近51億元，幾乎是這家油氣巨頭今年前3個月的一半，低於去年同期的115億元和第1季的96億元。並宣布將增加15%的股利來獎勵股東。該公司表示，將在未來3個月內額外回購30億元的股票。

康卡斯特高價抵銷寬頻衰退

康卡斯特第2季業績超出分析師預期，因為較高的定價有助於抵消其寬頻業務的持續放緩。該公司串流媒體服務Peacock的訂戶數量較去年同期增加近一倍達2400萬；營收成長85％達8.2億元。但雖然如此，串流媒體平台的損失繼續給NBCUniversal的媒體業務帶來壓力。

西南航空示警全年成本上升

西南航空警告今年勞動成本將上升，並暗示本季定價將趨於疲軟，引發了人們的擔憂營運費用的上升可能會加劇家庭預算緊張，對旅遊需求造成潛在打擊。該航空公司預計第3季每可用座位英里收入(RASM)將下降3%至7%，而運力預計將成長約12%。但當季將實現獲利，營收可創歷史新高。

軍武需求強 諾斯洛普升財測

諾斯洛普格魯曼公司調升全年獲利和營收財測，因為在地緣政治緊張局勢加劇之際，航太和國防領域的主要公司押注於強勁的武器需求。全年獲利財測下限從每股22.25元調升至22.45至22.85元之間。年度銷售額預期調高至384至388億元；之前的預測為380至384億元。

歐盟 微軟 亞馬遜

上一則

監管機構提案 要求提高大銀行資本準備金 業者抨擊

下一則

西德州油價 一度衝破80元

延伸閱讀

歐盟對微軟Teams搭售Office的問題展開反壟斷調查

歐盟對微軟Teams搭售Office的問題展開反壟斷調查
演員罷工拖累 「驚奇隊長2」恐延檔

演員罷工拖累 「驚奇隊長2」恐延檔
財經簡訊

財經簡訊
兩黨參議員要求國務院說明中國駭客如何入侵微軟電郵

兩黨參議員要求國務院說明中國駭客如何入侵微軟電郵

熱門新聞

近年來中資正從西方撤離並且轉進亞洲、中東、非洲及拉丁美洲等其他地區，而盛產鎳礦的印尼是中國資金轉向的主要受惠國。（路透）

中資從西方世界撤離 華爾街日報曝投資流向這3處

2023-07-24 08:52
紐約時報專欄作家克魯曼。圖／路透

美國通膨降溫是誰的功勞？克魯曼：Fed升息歪打正著

2023-07-22 15:40
Fed如市場預期升息1碼，利率升至逾22年來最高水準。路透

Fed如市場預期升息1碼 升息是否告尾聲仍不明朗

2023-07-26 14:23
聯準會（Fed）將於26日14時宣布決策，預料會將利率調高1碼（0.25個百分點）至5.25%-5.5%。（路透）

Fed將決策 聯準會將升息1碼 並保留再緊縮選項

2023-07-25 21:29
利潤率下滑等顧慮，拖累特斯拉股價20日午盤大跌逾7%。(路透)

特斯拉午盤股價猛摔逾7% 反映這些顧慮

2023-07-20 12:28
有「女股神」之稱的方舟投資創辦人伍德本月接受訪問，對輝達、特斯拉、Meta品頭論足一番。(路透)

為何賣掉Nvidia？AI選股有3條件？「女股神」伍德全說了

2023-07-27 09:56

超人氣

更多 >
夏季光顧好市多 消費達人：這8樣好物不要錯過

夏季光顧好市多 消費達人：這8樣好物不要錯過
曾合作張國榮、周潤發、成龍… 這個女星息影27年依然年輕

曾合作張國榮、周潤發、成龍… 這個女星息影27年依然年輕
4年前留紙條後離家 亞州少女現身3千公里外小鎮警局

4年前留紙條後離家 亞州少女現身3千公里外小鎮警局
科學家宣稱造出室溫常壓超導體 可能衝擊全球經濟

科學家宣稱造出室溫常壓超導體 可能衝擊全球經濟
吃晚餐 這個時間進食最健康

吃晚餐 這個時間進食最健康