航空戰爭保險費用 今年恐倍增

業內消息人士指出，航空戰爭保險 業者經歷過去一年的慘痛損失後，航空公司2023年可能需要支付2倍的保險費用，才能保障免受戰爭引發的損失。

3位航空保險消息人士透露，今年稍早時蘇丹軍事派系之間爆發衝突，導致喀土木機場數架飛機被毀，造成2.4至3億元的損失。

消息人士指出，發生在蘇丹的損失相當於航空戰爭保險市場的全球年度保費 總額。

因此，當航空公司通常在第4季續保時，保險公司正在評估將此類保單的保費翻倍調升。

保險公司本就感受到極大壓力，面臨高達100億元的理賠法律訴訟。在去年俄羅斯入侵烏克蘭 後，全球對俄羅斯實施制裁，大約有400架飛機滯留在俄羅斯。

部分業者因此縮減了航空戰爭險投保範圍，以盡量減少未來衝突中的損失。

烏克蘭和蘇丹的損失已經影響到再保險市場。再保險公司為保險公司提供保險，保險公司通常將再保險的任何額外費用轉嫁給其客戶。

根據保險經紀商Gallagher Re本月的報告，某些類型的航空戰爭再保險在關鍵的7月1日續保日的費率調漲了100%。

大多數航空戰爭保險都由倫敦Lloyd's專業保險市場的參與者承保，像是Lancashire和Atrium。

產業專家表示，如果沒有戰爭保險，航空公司就無法運作。這種政策可以保護它們免受一系列事件的影響，包括飛機被沒收或在空中被擊落。

2001年美國9/11事件發生後，航空戰爭保險市場價格飆升。隨後，多年來保費逐漸下降，保險費率普遍疲軟，申請理賠案件也減少。

但近年來這種定價趨勢出現變化。烏克蘭戰爭爆發後，2022年航空戰爭保費翻了一倍。

一位要求匿名的航空保險公司還表示，承保人預期今年航空戰爭險費率上漲100%。但也補充說，保險經紀商正在抵制如此大幅的上漲。