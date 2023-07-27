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UPS勞資協議 恐影響獲利率

財經新聞組／綜合報導

分析師表示，聯合包裹服務公司(UPS)與卡車司機工會25日達成的臨時勞工協議，可能會給這家全球最大包裹快遞公司的全年前景帶來壓力。

工會負責人聲稱這份為期5年的合約價值300億元，涵蓋約34萬名美國員工，並提供加薪、新增一個帶薪假期等福利。

UPS股價25日收盤下跌1.9%，顯示投資人擔心勞工協議對成本的影響。該公司員工必須在8月22日前對暫定協議進行投票。

雖然這家快遞公司成功避免了可能對美國經濟造成數十億美元影響的罷工，但分析師預計該協議將提高整體勞動力成本，給今年的前景帶來壓力。

Stephens分析師阿特金斯(Jack Atkins)表示：「我們認為UPS對兼職員工的加碼工資優惠相當大，可能會對2023財年財測和2024年共識預期構成更多風險。」

分析師表示，在整體產業經濟放緩的情況下，大多數快遞業者都在削減成本以保護利潤；新協議可能會影響該公司的獲利率

在需求減弱的情況下，競爭對手聯邦快遞一直在削減成本以保護利潤。

Susquehanna分析師梅傑斯(Bascome Majors)預計，新協議可能會使UPS的單件成本比該券商當前的預期高出2.5%。

BMO分析師夏蒙(Fadi Chamoun)表示：「雖然預計這會給UPS每個包裹成本帶來一定的壓力，但真正的問題是產業競爭背景是否支持足夠的定價能力，讓UPS能夠維持或提高其當前的營獲利率。」

與此同時，富國銀行分析師波里尼亞克(Allison Poliniak)估計，新合約可能會使UPS 2024年每股獲利減少過1元。（財經新聞組）

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