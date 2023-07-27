Stellantis上半年獲利增37%

美歐汽車製造商Stellantis財報顯示，在北美營收強勁和歐洲電動車銷量成長的推動下，上半年獲利成長37%。前6個月獲利109億歐元、合120.7億美元；而2022年上半年為79.6億歐元。營收創下984億歐元的紀錄，較上年同期成長12%。汽車出貨量從303.3萬輛增至332.7萬輛。

卡夫推麥斯威爾即溶冰拿鐵

卡夫亨氏(Kraft Heinz)近10年來首次推出麥斯威爾(Maxwell House)品牌新型泡沫拿鐵咖啡，希望藉此來吸引年輕消費者。這款冰泡沫拿鐵在全美各大零售商和亞馬遜上有售，有香草、榛子和焦糖三種口味。每份6.99元的包裝包含6包，平均每份冰拿鐵的價格僅1.17元。

AT&T第2季自由現金流輕鬆超過預期，因為降低成本和以更便宜的訂閱方案吸引無線月費用戶的努力得到回報。截至6月當季，該電信商的自由現金流為42億元，高於分析師估計的36億元。該公司表示已提前實現60億元的成本削減目標，並計畫未來3年再削減20億元。

旅遊暢旺 希爾頓升獲利財測

希爾頓全球控股公司調升全年調整後獲利財測，這家美國酒店業者預計被壓抑的旅遊需求將提振其獲利。第2季每間可用客房收入(RevPAR)較去年同期成長12%。這是投資 人最重視的一項關鍵指標。預計全年調整後獲利為每股5.93至6.06元，而之前的預測為5.68至5.88元。

可口可樂 財報佳 調升財測

可口可樂的財報獲利和營收超出預期，調升了全年財測。第2季屬股東淨利為25.5億元，合每股59分，高於去年同期的19.1億元或每股44分；不計項目，每股獲利78分。淨銷售額成長6%達119.7億元。在售價調漲推動下，該公司有機收入本季成長11%。

交機量增 波音上季業績超標

波音公司第2季業績超出分析師預期，得益於該製造商增加產量，商用飛機交機量有所增加。該公司本季產生26億元的自由現金流，並重申其全年自由現金流財測在30億至50億元不變。截至6月30日當季調整後每股虧損82分，低於預估的虧損88分；營收197.5億元，高於預期的184.5億元。