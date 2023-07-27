我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

李玟家人赴Bruce住所拿遺物遭阻 揚言報警取回「奧斯卡旗袍」

被判造偽證 李昌鈺中英聲明：對判決感到失望

財經簡訊

財經新聞組／整理

Stellantis上半年獲利增37%

美歐汽車製造商Stellantis財報顯示，在北美營收強勁和歐洲電動車銷量成長的推動下，上半年獲利成長37%。前6個月獲利109億歐元、合120.7億美元；而2022年上半年為79.6億歐元。營收創下984億歐元的紀錄，較上年同期成長12%。汽車出貨量從303.3萬輛增至332.7萬輛。

卡夫推麥斯威爾即溶冰拿鐵

卡夫亨氏(Kraft Heinz)近10年來首次推出麥斯威爾(Maxwell House)品牌新型泡沫拿鐵咖啡，希望藉此來吸引年輕消費者。這款冰泡沫拿鐵在全美各大零售商和亞馬遜上有售，有香草、榛子和焦糖三種口味。每份6.99元的包裝包含6包，平均每份冰拿鐵的價格僅1.17元。

AT&T自由現金流超過預期

AT&T第2季自由現金流輕鬆超過預期，因為降低成本和以更便宜的訂閱方案吸引無線月費用戶的努力得到回報。截至6月當季，該電信商的自由現金流為42億元，高於分析師估計的36億元。該公司表示已提前實現60億元的成本削減目標，並計畫未來3年再削減20億元。

旅遊暢旺 希爾頓升獲利財測

希爾頓全球控股公司調升全年調整後獲利財測，這家美國酒店業者預計被壓抑的旅遊需求將提振其獲利。第2季每間可用客房收入(RevPAR)較去年同期成長12%。這是投資人最重視的一項關鍵指標。預計全年調整後獲利為每股5.93至6.06元，而之前的預測為5.68至5.88元。

可口可樂財報佳 調升財測

可口可樂的財報獲利和營收超出預期，調升了全年財測。第2季屬股東淨利為25.5億元，合每股59分，高於去年同期的19.1億元或每股44分；不計項目，每股獲利78分。淨銷售額成長6%達119.7億元。在售價調漲推動下，該公司有機收入本季成長11%。

交機量增 波音上季業績超標

波音公司第2季業績超出分析師預期，得益於該製造商增加產量，商用飛機交機量有所增加。該公司本季產生26億元的自由現金流，並重申其全年自由現金流財測在30億至50億元不變。截至6月30日當季調整後每股虧損82分，低於預估的虧損88分；營收197.5億元，高於預期的184.5億元。

可口可樂 AT&T 投資

上一則

美區域銀行危機 催動合併潮

下一則

航空戰爭保險費用 今年恐倍增

延伸閱讀

擁173房、屋頂酒吧俯瞰賽馬場…希爾頓飯店進駐亞市

擁173房、屋頂酒吧俯瞰賽馬場…希爾頓飯店進駐亞市
亞凱迪亞希爾頓動工 新型高檔商務酒店

亞凱迪亞希爾頓動工 新型高檔商務酒店
台灣美食巡迴講座 世華婦女會8月15日舉辦

台灣美食巡迴講座 世華婦女會8月15日舉辦
流產嬰屍？飯店房間有疑似「血水」塑膠袋 佛州女嚇壞

流產嬰屍？飯店房間有疑似「血水」塑膠袋 佛州女嚇壞

熱門新聞

近年來中資正從西方撤離並且轉進亞洲、中東、非洲及拉丁美洲等其他地區，而盛產鎳礦的印尼是中國資金轉向的主要受惠國。（路透）

中資從西方世界撤離 華爾街日報曝投資流向這3處

2023-07-24 08:52
受美元指數重返100點影響，19日人民幣在岸價跌破7.21。（中通社）

連續三天下跌 人民幣在岸價大跌480點

2023-07-19 16:33
紐約時報專欄作家克魯曼。圖／路透

美國通膨降溫是誰的功勞？克魯曼：Fed升息歪打正著

2023-07-22 15:40
特斯拉財報顯示，降價促銷的策略已經傷害利潤，但有助提升銷量。(路透)

馬斯克說了什麼讓盤後大跌？特斯拉財報5大重點一次看

2023-07-19 22:02
政府發放振興支票、擴大版失業津貼、工資保障計畫等措施，協助美國家庭在疫情期間累積財富，而今年通膨降溫，也讓許多民眾保有超額儲蓄。消費者信心回升，讓美國經濟持續有撐。（美聯社）

原來如此…瑞銀舉10理由 解開美經濟未陷衰退之謎

2023-07-20 07:22
Fed如市場預期升息1碼，利率升至逾22年來最高水準。路透

Fed如市場預期升息1碼 升息是否告尾聲仍不明朗

2023-07-26 14:23

超人氣

更多 >
中國經濟步上日本後塵？克魯曼：中國會比日本更糟

中國經濟步上日本後塵？克魯曼：中國會比日本更糟
秦剛真病了？ 6月初開會心事重重 「疲態」照片曝光

秦剛真病了？ 6月初開會心事重重 「疲態」照片曝光
秦剛軟著陸仍是國委 「今上」生了氣 但沒傷了心

秦剛軟著陸仍是國委 「今上」生了氣 但沒傷了心
曼哈頓高層建築起重吊臂起火墜落 6人輕傷

曼哈頓高層建築起重吊臂起火墜落 6人輕傷
華女造假文件 助中國人偷渡來美

華女造假文件 助中國人偷渡來美