道指連漲13天 創36年來新猷

道瓊工業平均指數繼續上漲，創1987年以來的最佳連漲紀錄；交易者消化了Fed升息 和主要企業獲利的影響。

道指上漲82.05點或0.23%至3萬5520.12點，將連漲天數延長至13個交易日，為1987年1月來首見。如果該指數27日連續第14天上漲，將追平1897年6月以來的最長連續上漲趨勢；當時道指才剛於1896年5月創立一年。

史坦普500指數下跌0.71點或0.02%收4566.75點。那斯達克綜合指數下跌17.27點或0.12%至1萬4127.28點。

Fed在會議結束時宣布備受期待的1碼(25基點)的升息，將利率提高至22年來最高水平。然而，在Fed主席鮑爾暗示Fed可能再次暫停升息後，美國國債殖利率 下跌。

Fed下次將於9月20日決定利率。在鮑爾發言後，包括富國銀行在內的銀行股上漲，因為交易員押注如果Fed繼續按兵不動，經濟可能會避免陷入衰退。

從樂觀角度來看，谷歌母公司Alphabet上漲5.78%，因為雲端 收入成長幫助該公司實現優於預期的上季業績。此外，道指成分股波音由於商用飛機交機量增加，第2季業績優於預期，股價上漲8.72%。

然而，並非所有財報消息都是正面的；微軟在報告雲端收入成長放緩後下跌3.76%。