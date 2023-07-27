Fed再升息 衝擊高價房市

Fed再升息將推高房貸利率，不利房市，尤其是高價市場。（路透）

聯準會 26日再度升息 一碼，一年多來飽受高房貸利率之苦的房地產 市場壓力更大、處境雪上加霜，高房價地區如紐約市、西雅圖、洛杉磯、波士頓等影響最明顯。

聯準會為遏制通貨膨脹，上個月暫停升息後本月恢復升息，自2022年3月起已連續第11次升息，達5.25%至5.5%，創2001年1月以來最高紀錄。

連番升息導致房貸利率走高、衝擊房地產市場，有些市場受創最大，尤其是最近漲價地區裡的昂貴房屋。

根據俄亥俄州立大學(Ohio State University)商學院Fisher College of Business金融教授本-大衛(Itzhak Ben-David)的說法，受創最大的地區包括西雅圖、聖地牙哥、紐約、洛杉磯、波士頓、邁阿密，如果買房者需要借房貸，這些地區的昂貴房屋將大受升息所害，房貸負擔非常沉重。

不過，房地產線上經紀商Redfin經濟學家趙成(Chen Zhao，音譯)表示，高端房地產買家多半以全現金交易，不是以現金直接購買、馬上成交的房產通常屬於中低端房產，借房貸的買主往往受到升息最大衝擊。

本-大衛說，採用浮動利率的房貸借款人也受到不利影響，隨著聯準會升息，房貸負擔加重；如果薪資未同步調升(通常不會)，房貸借款人財務負擔加重，對昂貴房屋的需求隨之降低。

趙成說，浮動利率房貸只占所有房貸很小一部份，約占3.5% ，對整體房地產市場影響十分有限。

聯準會6月暫停升息時，房地產市場專家及經濟學家便警告之後仍可能升息、影響房地產市場。儘管通貨膨脹已經趨緩，聯準會仍表示年底前至少會升息二次。

趙成補充，市場對聯準會升息早有預期、不致於措手不及，目前真正會改變市場的唯一行動是聯準會宣布之後再也不升息，果真如此，房貸利率將會反轉下跌，但目前看來不可能。