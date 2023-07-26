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蘋果發表Vision Pro頭戴式裝置 為AR和VR投資注入活水

編譯劉忠勇／綜合外電
蘋果 Vision Pro尚未上市即為整體VR和AR產業籌資注入活水。（路透）
蘋果 Vision Pro尚未上市即為整體VR和AR產業籌資注入活水。（路透）

蘋果（Apple）推出頭戴式裝置Vision Pro後，已重燃投資人對虛擬（VR）與擴增實境（AR）新創公司的熱情。投資人原本寧願押注人工智慧（AI），對VR和AR始終興趣缺缺。

蘋果相信，他們推出的「混合實境」（XR）產品將帶進「空間運算」的「新紀元」，還宣稱 Vision Pro將發揮和iPhone行動運算相同的顛覆作用。

這個說法說服不少投資人。金融時報引述PitchBook數據報導，美國的AR、VR和XR新創公司6月籌得2.08億美元，幾乎相當於前三個月的總和，若不算Anduril Industries 去年12月籌集了14.8億美元，這一個月投資額創下12個月來最高紀錄。Anduril Industries 是一家與XR相關的軍事技術新創公司。

蘋果發表Vision Pro之前，相關產業籌資進展緩慢，投資人對於這個全球市值最大公司不太搭調的投資抱持謹慎態度。

不過，擴增實境基金Super Ventures創辦人Ori Inbar指出，蘋果6月5日發表產品後，整體產業「產生了巨大的能量」，Vision Pro 高達3,500美元的售價，「明年初」上市時程也不明確，投資人顯然都不在乎。

Inbar說，Vision Pro是「市場需要的證明，表明MX不是一時的時尚」。「我收到了更多來自投資人尋求機會的電話，我的一些投資組合公司也能夠加速籌資過程。」

PitchBook新興科技分析師Eric Bellomo 表示，基於頭戴式裝置運算產品在消費應用上的接受度始終「乏善可陳」，但他承認蘋果對這個產業的信心創造了資金流向的「轉折點」。然而，他也提醒這個產業「不要把所有希望寄託在蘋果身上」。

投資 VR 人工智慧

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