雲端營收 微軟略緩谷歌續增

微軟和谷歌雲端業績彼此消長。（路透）

由於擔憂經濟惡化，使用微軟 、亞馬遜和谷歌雲端 服務的機構在過去幾個月花了一些時間調整現有的工作負載以降低成本；與此同時，這三大美國知名雲端服務提供商也削減自有開支。

微軟當季Azure營收成長26%，略低於上季的27%，但高於StreetAccount分析師預計的成長25%；微軟沒有公布確切營收數字。谷歌母公司Alphabet的雲端產品營收成長28%，包括谷歌雲端平台之外的谷歌Workspace生產力套件。

軟體製造商微軟截至6月30日的第4財季營收561.9億元，同比成長8%。自2017年以來首次連續3季增幅低於10%，淨利200.8億元，高於去年同期的167.4億元；每股獲利2.69元，高於Refinitiv預期的每股2.55元。。

微軟智慧雲端部門貢獻239.9億元的營收，成長15%，高於StreetAccount分析師平均預期的237.9億元。該部門包括Azure公共雲端、SQL Server、Windows Server、Visual Studio、Nuance、GitHub和企業服務。

Alphabet上季營收和獲利優於預期，主受其雲端部門成長的推動。

與Street Account預期相比，YouTube廣告營收76.7億元，高於預期的74.3億元；谷歌雲端營收80.3億元，高於預期的78.7億元，流量獲取成本125.4億元，高於預期的123.7億元。

第2季營收成長7%至746億元，這是連續第4季個位數成長，數位廣告支出的下降反映了對經濟的擔憂；分析師預計，要到第4季成長率才會再次回到兩位數。

谷歌廣告收入581.4億元，高於去年的562.9億元。其中YouTube廣告營收達到76.7億元，高於分析師預期，也高於去年的73.4億元。

該公司的其他業務包括生命科學部門Verily和自駕車部門Waymo，帶進2.85億元營收，高於去年的1.93億元。