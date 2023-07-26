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數量金額增加 IPO市場回春

財經新聞組／綜合報導

隨著美股今年以來強勁復甦以及Fed升息進入尾聲，IPO環境略微回升。無論上市企業數量和上市後走勢均顯示，IPO市場已自之前慘淡情況復甦；6月底開始，復甦趨勢越發明顯。分析師預期下半年將持續回春，2024年美股IPO可望恢復正常。

追蹤IPO的機構復興資本(Renaissance Capital)統計，截至7月18日，今年已有55支新股上市，累計融資97億元。而去年全年也不過71支新股發行，融資77億元。在歷史上只有2009年的IPO數量比去年還少，當年有63家企業上市。

高盛6月底時表示，該行衡量IPO整體環境的「IPO發行指標」(IPO Issuance Barometer)已從去年9月最低點的7飆升至93，達2022年3月以來最高水平。

IPO反彈主由美股強勁反彈推動。今年至今，史指上漲約19%，大幅逆轉了去年下跌19.4%的情況。而今年美股反彈的部分原因，在於美國經濟尚未如許多市場人士和經濟學家預測的那樣陷入衰退。同時，雖然Fed持續大幅提高利率以抑制通膨，但就業市場顯現出較強的韌性。IPO復甦的另一個原因是，交易員押注Fed本周升息後，將再僅升息一次就將完成本輪升息周期。

高盛美股首席股票策略師柯斯汀(David Kostin)指出，美股的穩定是IPO指標反彈的主要驅動力。史指跌幅是IPO活動最具統計意義的驅動因素，今年最大的高點跌幅為8%，而自1928年以來的平均跌幅為13%。第2季開始以來最大跌幅僅有3%。

除了IPO數量開始增加，今年IPO也給投資人提供了更高的回報率，比去年增加1倍多。

分析師和銀行業者一致認為，為了讓更多企業有信心選擇在今年底前申請上市，那些已經上市的企業需要維持良好走勢，以緩解投資人的擔憂。

柯斯汀預計下半年美股IPO環境將進一步改善，IPO發行指標將進一步升至119。

美股 升息 高盛

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