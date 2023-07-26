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晶片業職缺數 7年內達6.7萬

財經新聞組／綜合報導

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根據最新研究報告，到2030年，美國半導體業將面臨約6.7萬名工人短缺。

到2030年底時，晶片業勞動力預計將從今年的約34.5萬人增至46萬人。但根據半導體產業協會(SIA)和牛津經濟研究院(Oxford Economics)的研究，按照目前的學校畢業率，美國將無法培養出足夠的合格員工來填補這種增幅。

美國正努力加強其本土晶片業。《CHIPS法案》於去年8月9日簽署成為法律，為新的生產基地和研發預留資金。商務部正在監管該法案規定的390億元製造業補貼，英特爾、台積電和三星電子等業者已表示將申請這些補貼。該法律還為建設價值240億元的新晶片廠或晶圓廠提供25%的投資稅收抵免。

SIA表示，預計短缺的職位主要是電腦科學家、工程師和技術人員。未來晶片業大約半數的工作崗位將是工程師。SIA總裁諾伊佛表示，「這是我們長期以來面臨的問題。」「特別是《晶片法案》及歷史大幅向美國本土製造業的傾斜，讓問題凸顯。」

報告指出，熟練晶片勞工的短缺也反映出美國科學、科技、工程和數學畢業生更明顯的短缺。估計到2023年底，可能會有140萬個職位待補。

晶片 台積電 投資

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