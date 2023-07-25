面臨嚴重人力荒 SIA：2030年美國半導體將缺工6.7萬人

SIA估計，美國半導體業將面臨嚴重人力荒，估計到2030年將缺工6.7萬人。 （路透）

美國半導體產業協會（SIA）警告，2030年美國半導體業將面臨嚴重人力荒，估計將缺工6.7萬人，危及美國提振本土晶片 業的努力。

彭博資訊報導，SIA與牛津經濟研究院（Oxford Economics）的訪調顯示，到2030年為止晶片業預料將增聘11.5萬名員工，就業人數增至46萬人。但依據目前學生的畢業速度看來，其中58%的新增工作、或6.7萬份職位，將聘不到人。

晶片商長期以來一直警告，美國合格員工難尋。台積電上周才宣布，由於技術勞工短缺，亞利桑那州工廠的投產時間，將從2024年下半延後至2025年。此舉重創拜登 當局，美方想靠聯邦獎助重振本土半導體製造業。

SIA指出，攻讀科學、科技、工程、數學（STEM）相關學系的美國學生不足，而主修這些科系的海外留學生又準備離開美國，造成缺工。美國大學裡，工程所裡有50%碩士畢業生及60%博士畢業生是外國公民；其中80%碩士生和25%博士生決定離去，或因移民 政策無法留下。

SIA執行長紐佛（John Neuffer）說，近期內的解決方法是改革移民政策，讓美國更容易留人。他說：「我們預料從5,500億美元的產業，2030年升至1兆美元，這會需要更多人才。要是無法處理這個問題，這個行業會受挫。」