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日系外資看好輝達AI相關營收2027年衝3000億美元 股價將飆上530美元

編譯林奇賢／綜合外電
瑞穗證券分析師拉克許（Vijay Rakesh）預期輝達到2027年可望創造約3,000億美元的AI相關營收，因而大幅上調輝達目標價至530美元。（路透）
瑞穗證券分析師拉克許（Vijay Rakesh）預期輝達到2027年可望創造約3,000億美元的AI相關營收，因而大幅上調輝達目標價至530美元。（路透）

瑞穗證券分析師拉克許（Vijay Rakesh）認為，隨著人工智慧（AI）爆炸性成長帶旺半導體需求，輝達（NVIDIA）仍會是最大受惠者，預期該公司2027年可創造約3,000億美元的相關營收，因而大幅上調輝達目標價至530美元。

拉克許在23日給客戶的報告中說，輝達正在「宰制」AI伺服器的市場，雖然該公司可能會在不久後遇到比今年更激烈的競爭，但仍預期輝達有望囊括75%的市占，較當前的90%下滑。拉克許估計，輝達因而可望在2027年創造約3,000億美元的AI相關營收。

拉克許認為，輝達今年AI相關營收，可能介於250億至300億美元間，這是基於輝達會出貨10萬台AI伺服器、平均售價在25萬美元~30萬美元之間的預測。即便到2027年這類伺服器平均售價可能降到約20萬美元，但屆時輝達有出貨150萬台AI伺服器的龐大潛力。

拉克許將輝達目標價從400美元上修至530美元，重申投資評等為「買進」。如此高的目標價會使輝達按未來盈餘計算的本益比達到49倍左右。但拉克許卻說，新的目標價位還只是「保守看法」。輝達24日收446.12美元。

不過他也認為，輝達的競爭對手不會沒有機會，像是超微（AMD）在2027年時可望攻下AI伺服器約5%的市占，「我們認為AMD處於絕佳的位置，可用較低價的GPU與輝達競爭，但我們看到AMD近期還在努力搶市，主要是輝達的技術和先發優勢所致」。

他還是認為AMD的目標價為140美元，重申買進評級。AMD 24日收盤價報110.37美元。

拉克許也把英特爾（Intel）的目標價從30美元提高到33美元。他說：「在AI革命浪潮下，英特爾可以看到營收些許增長，但成長速度遜於」其競爭對手輝達和AMD。英特爾24日收在33.63美元。

輝達 AI 投資

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