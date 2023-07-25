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財經簡訊

財經新聞組／整理

OpenAI創辦人推加密幣

ChatGPT開發商OpenAI執行長奧特曼共同成立的加密幣項目Worldcoin Foundation，已在全球推出服務，儘管這家公司在美國仍面臨監管阻礙。英國金融時報報導，這家以柏林和舊金山為總部的新創公司24日宣布，包括其推出的世界幣（Worldcoin）和相關技術等，即日起將可在全球20個國家、35個城市取得。

達美樂上季營收未達預期

達美樂披薩第2季營收未達華爾街預期，因為外送費用上漲和為提高利潤率而提高的價格，損害了對其披薩和雞翅的需求。第2季美國同店銷售額成長0.1%，低於分析師預計的0.2%。當季總營收下降3.8%至10.2億元，低於預計的10.7億元。但每股獲利3.08元，高於預期的3.05元。

優先股轉換喊停 AMC大漲

AMC Entertainment Holdings股價飆升。一名法官阻止這家連鎖影院的股票轉換方案；該方案可能會稀釋投資人對該公司的持股。德拉瓦州法院法官21日表示，無法批准一項可能為現有股東提供價值1.29億元額外股份的交易，因為該交易將同時解決未被代表的優先股股東的潛在索賠。

特斯拉在印生產平價電動車

內情人士透露，特斯拉代表將於本月會見印度商務部長，討論在印度建廠以生產該公司所稱價值2.4萬元的全新平價電動車。這次與商務部長的會面將是特斯拉與印度政府自6月會見印度總理莫迪表示在該國進行重大投資以來的最高級別討論。特斯拉已數次表態將在印度設廠生產平價電動車。

Stellantis將在美再建電池廠

Stellantis將與三星合資建設美國第二家電動車電池工廠。該汽車製造商沒有透露具體地點，但表示以現有合資企業StarPlus Energy與三星SDI簽署了一份諒解備忘錄。新廠將於2027年初開業，加入印第安納州Kokomo已在興建中的合資工廠；後者計畫2025年初開始生產。

嬌生減少逾8成Kenvue持股

嬌生公司將透過股票交易要約減少其在Kenvue至少80%的股份。Kenvue是嬌生公司今年稍早分拆的消費者健康業務後成立的一家獨立公司。嬌生擁有Kenvue 89.6%的普通股，相當於超過17.2億股。此次交換要約將允許嬌生股東以7%的折扣將其全部或部分股份換成Kenvue普通股。

嬌生 印度 特斯拉

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