分析師：芭比熱潮不會持續太久

瑪格羅比主演電影的「芭比」亮麗票房。（路透）

瑪格羅比主演的電影「芭比 」亮麗票房，可能會讓這款代表性的美泰公司旗艦產品娃娃的銷量擺脫長達一年的低迷狀態，但華爾街 認為粉紅色派對將會是短暫的。

美泰將於電影上映幾天後的26日公布第2季業績，但分析師表示，芭比娃娃銷量的成長將在截至9月29日當季才會顯現出來，然後逐漸減弱。

該公司可能會從這部電影的票房中分得一小部分利潤 ，不過預計最大的收益將來自於影片上映後行銷熱潮帶動的玩具銷售。全球各地的零售商也紛紛參與其中，Zara、H&M和Gap等品牌推出了芭比連帽衫、香水和牙刷等主題商品。

瑞銀集團分析師寇恰彥(Arpiné Kocharyan)預計，這部電影的上映將對整個系列電影產生「整體光環效應」，因為這部電影的目標受眾是年長觀眾，因此消費品領域將有更大的機會。

他補充指出：「這可能不會對營收產生重大影響，但可能會影響美泰的獲利，因為授權使用費的利潤率大幅提高，超過80%。」

發行商華納兄弟23日表示，這部由雷恩葛斯林飾演肯尼的真人電影，周末在美加拿下1.55億元的票房，成為2023年首映票房最高的電影。

不過，似乎並不是所有人都相信這一點。

CFRA Research股票分析師沃林(Zachary Warring)表示：「雖然這部電影引起很多關注，但我並不認為這部電影會對美泰的銷量產生顯著提升，因為這部電影並非針對青少年目標，並且影片分級為PG-13。」

南佛羅里達大學Muma商學院行銷學教授奧斯本(Carol Osborne)表示，圍繞「全球芭比化」的炒作很快就會平息。

根據該公司數據，芭比娃娃是美泰公司2019年至2022年的頂級品牌。但2023年第1季總出貨金額落後於Hot Wheels。