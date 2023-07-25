我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

一審被判13年 吳亦凡強姦案二審北京開庭

蔡英文「身體不適」快篩確診新冠 公開行程取消

分析師：芭比熱潮不會持續太久

財經新聞組／綜合報導
瑪格羅比主演電影的「芭比」亮麗票房。（路透）
瑪格羅比主演電影的「芭比」亮麗票房。（路透）

瑪格羅比主演的電影「芭比」亮麗票房，可能會讓這款代表性的美泰公司旗艦產品娃娃的銷量擺脫長達一年的低迷狀態，但華爾街認為粉紅色派對將會是短暫的。

美泰將於電影上映幾天後的26日公布第2季業績，但分析師表示，芭比娃娃銷量的成長將在截至9月29日當季才會顯現出來，然後逐漸減弱。

該公司可能會從這部電影的票房中分得一小部分利潤，不過預計最大的收益將來自於影片上映後行銷熱潮帶動的玩具銷售。全球各地的零售商也紛紛參與其中，Zara、H&M和Gap等品牌推出了芭比連帽衫、香水和牙刷等主題商品。

瑞銀集團分析師寇恰彥(Arpiné Kocharyan)預計，這部電影的上映將對整個系列電影產生「整體光環效應」，因為這部電影的目標受眾是年長觀眾，因此消費品領域將有更大的機會。

他補充指出：「這可能不會對營收產生重大影響，但可能會影響美泰的獲利，因為授權使用費的利潤率大幅提高，超過80%。」

發行商華納兄弟23日表示，這部由雷恩葛斯林飾演肯尼的真人電影，周末在美加拿下1.55億元的票房，成為2023年首映票房最高的電影。

不過，似乎並不是所有人都相信這一點。

CFRA Research股票分析師沃林(Zachary Warring)表示：「雖然這部電影引起很多關注，但我並不認為這部電影會對美泰的銷量產生顯著提升，因為這部電影並非針對青少年目標，並且影片分級為PG-13。」

南佛羅里達大學Muma商學院行銷學教授奧斯本(Carol Osborne)表示，圍繞「全球芭比化」的炒作很快就會平息。

根據該公司數據，芭比娃娃是美泰公司2019年至2022年的頂級品牌。但2023年第1季總出貨金額落後於Hot Wheels。

芭比 利潤 華爾街

上一則

牛市接近尾聲 但史指可再漲

下一則

德挺半導體 220億美元上膛

延伸閱讀

電影芭比「粉潮」來襲 芭比迷超嗨 盛裝赴首映

電影芭比「粉潮」來襲 芭比迷超嗨 盛裝赴首映
前20分鐘無女性台詞…「奧本海默」遭女性主義者抨擊

前20分鐘無女性台詞…「奧本海默」遭女性主義者抨擊
墨西哥女子DIY「尋親媽媽」芭比 背後是10萬失蹤人口悲歌

墨西哥女子DIY「尋親媽媽」芭比 背後是10萬失蹤人口悲歌
阿湯哥不敵芭比、奧本海默 觀眾看膩了他出「任務」？

阿湯哥不敵芭比、奧本海默 觀眾看膩了他出「任務」？

熱門新聞

近年來中資正從西方撤離並且轉進亞洲、中東、非洲及拉丁美洲等其他地區，而盛產鎳礦的印尼是中國資金轉向的主要受惠國。（路透）

中資從西方世界撤離 華爾街日報曝投資流向這3處

2023-07-24 08:52
受美元指數重返100點影響，19日人民幣在岸價跌破7.21。（中通社）

連續三天下跌 人民幣在岸價大跌480點

2023-07-19 16:33
美元指數創去年11月來最大單周跌幅。（路透）

美元失守100關卡 這次真是多頭走到盡頭？

2023-07-16 21:17
惠普傳出將數百萬台商務和家用筆電的生產移到泰國和墨西哥。（路透）

惠普供應鏈多元化有大動作：數百萬台筆電生產移出中國

2023-07-18 09:45
紐約時報專欄作家克魯曼。圖／路透

美國通膨降溫是誰的功勞？克魯曼：Fed升息歪打正著

2023-07-22 15:40
特斯拉財報顯示，降價促銷的策略已經傷害利潤，但有助提升銷量。(路透)

馬斯克說了什麼讓盤後大跌？特斯拉財報5大重點一次看

2023-07-19 22:02

超人氣

更多 >
長壽專家早餐吃一樣東西 就可攝取纖維、蛋白質和維生素

長壽專家早餐吃一樣東西 就可攝取纖維、蛋白質和維生素
小蘇打非萬能 別用來清潔這六種家用品

小蘇打非萬能 別用來清潔這六種家用品
父母下車忘了帶鑰匙 群眾協力搶救受困高溫車內嬰兒

父母下車忘了帶鑰匙 群眾協力搶救受困高溫車內嬰兒
中資從西方世界撤離 華爾街日報曝投資流向這3處

中資從西方世界撤離 華爾街日報曝投資流向這3處
長春藤的階級複製 出身有錢家庭進入頂尖名校機率更高

長春藤的階級複製 出身有錢家庭進入頂尖名校機率更高