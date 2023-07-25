Threads料可搶推特廣告商

Threads（右）在廣告商心目中爭議較少，較具可預測性。左為推特新徽標X。（路透）

部分廣告商認為，Meta Platform新推出的社交平台Threads 比馬斯克的推特 平台爭議更少，更可預測。分析師表示，它最終可能會吸引較多的行銷預算 。

Threads於7月5日推出，成為成長最快的社交媒體平台，用戶數在5天內達到1億，這顯然是對占主導地位的推特第一個嚴重威脅。馬斯克23日表示，推特將重塑品牌並將其徽標更改為X。

根據研究公司Sensor Tower的數據，Threads在推出一周後的下載量和參與度均有所下降，而且目前尚未開放廣告。

但分析師對廣告支出的預測目標很高；但值得注意的是，這些目標取決於用戶是否堅持下去。

Bernstein在18日的報告中表示，如果該平台能夠留住用戶，Threads的年度廣告收入將達到50億元，相當於推特2021年的營收。Morningstar分析師11日表示，2024年至2027年間，Threads每年可為Meta增加20至30億元的營收。Evercore ISI分析師9日估計，到2025年，Threads可能會產生80億元的年收入。根據Refinitiv的數據，這只占分析師預計Meta當年1560億元營收的一小部分。

分析師和廣告業高管表示，由於Meta擁有雄厚的財力以及成功操作經營Instagram和Facebook的經驗，預期Threads能夠蓬勃發展，並期望它最終會引入廣告；部分品牌可能已經在考慮為該應用程式未來的行銷活動預留預算。

品牌行銷和廣告機構Moment Lab聯合創始人亞諾夫斯基(Matt Yanofsky)表示，一旦Threads開放廣告，品牌將「毫無疑問地」將廣告支出從推特轉移出去。

他說，他的一些客戶已在考慮是否在今年稍後時增加Threads廣告的預算。

不過，Threads要想趕上推特的影響力還有很長的路要走。根據推特最近一次公開披露的訊息，截至去年7月，推特擁有近2.4億可貨幣化的每日活躍用戶。