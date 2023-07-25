房價10年行情 止於Fed升息

耶魯大學經濟學教授席勒(Robert Shiller)表示，一旦Fed停止升息 周期，長達10年的美國房價 漲勢可能最終結束。

根據標普凱斯席勒(Case-Shiller)全美房價指數，自2012年以來，房價穩步上漲。

席勒表示，「對升息的恐懼影響了人們的想法。不僅僅是屋主，新買家也想在利率 進一步上升之前入市。」「他們想要鎖定最佳利率，所以這對市場產生了積極的影響。但這波行情即將結束。」

他指出，該指數反映出過去6個月的「不尋常行為」，並表示房價「原本看來不錯，然後開始上漲」。

根據另一個指標Black Knight房價指數數據，美國5月房價創下歷史新高，經季節性調整後全美房價較4月上漲0.7%。

席勒說，「我認為人們不知道該如何依據『Fed將做什麼？』作決定。」

Fed在6月會議上表示，可能會進一步收緊貨幣政策，但步伐將慢於2022年初以來貨幣政策的升息速度。

席勒表示，「自幾年前開始，利率就一直急劇上升。我認為人們有一種感覺：漲得夠多了。」他並補充說，軟著陸是有可能的，不過它不太可能是「完美」的。

不過，他也補充說，他「並不驚慌」，因為近期房價上漲的部分原因「只是季節性的」，像是房價通常在夏季上漲。