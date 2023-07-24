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藍鳥飛了 馬斯克嗨秀新商標 白底黑字「X」投影推特總部外牆

中央社／舊金山24日綜合外電報導
推特老闆馬斯克與執行長雅克里諾今天公布推特商標X符號，取代原本眾人熟悉的藍鳥圖案。馬斯克也在個人帳號發布一張X符號投影在大樓外牆的照片，並寫道：「今夜我們的總部」。（取材自推特）
推特老闆馬斯克與執行長雅克里諾今天公布推特商標X符號，取代原本眾人熟悉的藍鳥圖案。馬斯克也在個人帳號發布一張X符號投影在大樓外牆的照片，並寫道：「今夜我們的總部」。（取材自推特）

社群媒體平台推特（Twitter）的老闆馬斯克與執行長雅克里諾今天公布推特商標X符號，取代原本眾人熟悉的藍鳥圖案。目前推特平台網頁版商標已換下藍鳥，改為白底黑字的X。

路透報導，雅克里諾（Linda Yaccarino）稍早在推特個人帳號發布一張新商標的圖片，寫道：「X來了！我們來換吧。」她又發布一張位於美國舊金山的推特總部大樓照片，可見一個大型白色X符號投影在牆面上。

億萬富豪馬斯克（Elon Musk）也在推特個人帳號發布一張X符號投影在大樓外牆的照片，並寫道：「今夜我們的總部。」他與雅克里諾都已先把各自帳號的使用者圖案改成新的X商標。

馬斯克昨天在推特發文說，他想更改推特的商標，並對他的上億追蹤者發起意見調查，詢問他們是否支持將平台預設底色從藍色改為黑色。

馬斯克曾發布一張圖片，是黑色外太空背景配上一個風格化的X符號。他也曾提到這是「過渡的X商標」。

原本在美國國家廣播環球集團（NBCUniversal）擔任廣告部門主管的雅克里諾（Linda Yaccarino），今年6月5日接任推特執行長，當時推特試圖扭轉廣告收入驟減劣勢。

推特 馬斯克 太空

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