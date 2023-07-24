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美韓晶片業上季財報不妙

編譯林聰毅／綜合外電
包括英特爾在內的多家晶片業者，將在本周發布上季財報。（路透）
包括英特爾在內的多家晶片業者，將在本周發布上季財報。（路透）

英特爾、恩智浦半導體（NXP）、德州儀器、SK海力士及三星電子等晶片製造商本周都將發布上季財報。產業專家普遍認為，人工智慧（AI）刺激半導體需求的樂觀情緒，可能仍不足以抵銷晶片供過於求和經濟情勢不明朗所帶來的挑戰，三星電子的晶片事業營收可能連續第四季落後台積電

彭博資訊報導，蘋果和輝達的主要晶片製造商台積電上周預期，今年銷售額將下降10%，引發整個產業股價跌成一片，致使本周將發布上季財報的幾家晶片大廠承受壓力。

恩智浦24日歐股盤後將發布上季財報，銷售可能下降3%。花旗預期，恩智浦營收今年底前都可能持續面臨壓力，但其微控制器產品將是少數的亮點之一，特別是在這類晶片短缺之際。汽車製造大廠Stellantis NV正與恩智浦洽談，確保2030年之前的供應。接著德儀25日發布的財報，可能顯示營收萎縮恐將進一步擴大至17%，為連續第三季下滑。

SK海力士26日公布的第2季銷售，預料將比去年同期大幅下降，但季比可能持平或略有成長。彭博分析師認為，SK海力士的營業損失可能符合市場預期，可能反映出動態隨機存取記憶體（DRAM）和NAND快閃記憶體的持續供應過剩和需求低迷。Ebest投資公司預估，SK海力士可能出現2.6兆韓元的營業損失。

英特爾27日發布的第2季營收預料年減22%，為連續第六季下滑。彭博分析師指出，英特爾擴大晶圓製造產能的資本支出，有助為長期成長布局，但資產支出加上銷售下滑，導致未來18個月在發放股利後的現金流量為負值。

三星電子在本月稍早公布第2季初估財報後，27日將發布完整的上季財報，市場觀察家預估，三星負責晶片事業的裝置解決方案部門將繼續虧損，銷售將介於101億~108億美元，幾乎比去年同期腰斬，繼續低於台積電的155.3億美元，為連續第四季落後台積電。

南韓券商預估，三星裝置解決方案部門今年營業損失將超過10兆韓元，NH證券公司甚至預估營損將達14.7兆韓元。

晶片 三星 台積電

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