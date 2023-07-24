科技大咖季報 美股指標

美國科技股這周走勢引人關注。(Getty Images)

道瓊 工業指數21日微漲，達成連續十日上漲的輝煌紀錄，不過美國科技股因特斯拉和Netflix財報未能打動投資 人、台積電財測不佳而繼續下跌，投資人本周目光轉向微軟等其他大型科技股公布的財報和聯準會（Fed）利率動向。

道瓊工業指數上周五微漲2點，創下近六年來最久連漲之勢，可見美股 漲勢正從少數晶片股和科技公司擴大至醫療、航空、能源和銀行業等其他領域。標普500指數也微漲，但那斯達克綜合指數下跌0.2%。一周下來，道瓊和標普各漲2.1%和0.7%，那斯達克跌0.6%。

台積電ADR上周五跌0.6%，延續上周四重挫5.1%之勢，一周來大跌7.5%；費城半導體指數上周五反彈近1%，周線下跌1.4%。

美股由科技巨人之外的股票撐起漲勢，可見投資人認同Fed已成功控制通膨卻不至重創美國經濟。

美股財報季本周將進入重頭戲。微軟、Alphabet將在周二公布財報，臉書母公司Meta和英特爾則在周三、周四盤後接力。

花旗策略師克羅諾特發布報告說：「我們可能需看到財報和業績展望都強，才能維持大盤動能。Netflix和特斯拉公布獲利超出預期，隔天股價卻下跌8.4%和9.7%。這說明支撐當前價位的門檻很高。」