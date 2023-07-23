震撼彈 馬斯克說要換 推特招牌「藍鳥標誌」最快24日掰掰

馬斯克23日推文表示，很快會把推特招牌的藍鳥標誌換掉。 （路透）

推特 （Twitter）老闆馬斯克 （Elon Musk）23日拋出震撼彈，宣布最快24日將換掉多年來象徵該平台的藍鳥標誌，這將是他去年接掌推特後對這家社群媒體所做的最大變革。推特目前已被併入名為「Ｘ公司」的新公司，不再是一家獨立公司。

馬斯特23日在推特發文表示：「我們很快就會和推特這個品牌告別，也會慢慢和那些鳥兒說再見。如果今晚有夠好的X標誌貼到網上，我們明天就會在全球上線。」

馬斯克隨後在推特上張貼了一張閃爍著X的圖案，並在推特的Spaces音訊空間聊天室裡被網友問到是否會更換推特標誌時，回答了「會」，還說「這早就該這麼做了」。

馬斯克對「X」的執著並不是新鮮事。他今年5月聘請前美國國家廣播環球集團（NBC Universal）廣告部門負責人雅卡理諾（Linda Yaccarino）擔任推特執行長時，曾在推特發布賀文表示：「期待與琳達（雅卡理諾名字）合作，將這個平台轉型為全方位的應用程式X。」

去年10月，馬斯克也曾發布推文表示：「收購推特是為了加速創造全方位的應用程式X。」自從他收購推特後，他已對這個微網誌平台進行了徹頭徹尾的改革，包括大規模裁員和引進付費認證方案。

推特並未對馬斯克的推文發表立即回應。推特的官方網站稱呼其藍鳥標誌是「我們最可以辨識的資產」，並表示「這也是為何我們如此保護它」。

推特的藍鳥標誌今年4月一度被改成加密貨幣狗狗幣（Dogecoin）所使用的柴犬圖案，帶動了這款迷因幣的市值大漲。

馬斯克本月稍早宣布將對用戶每日能閱讀的推文數設置上限，引發了用戶和廣告專家的廣泛批評。這也反而幫助了臉書母公司Meta推出的敵對軟體Threads 成長，Threads的註冊人數在推出後短短五天內便突破1億人。