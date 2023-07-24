Threads人氣下滑7成 Meta擬添新功能

Threads的活躍用戶數和參與度下滑，使母公司Meta面臨為這款應用程式增加新功能的壓力。（歐新社）

社群媒體平台Threads 7月初剛推出時人氣火熱、註冊人數暴增，如今用戶活躍程度卻持續下降，使母公司Meta面臨為這款應用程式（App ）增加新功能的壓力。

華爾街日報報導，市調業者Sensor Tower估算，Threads每日活躍用戶數已降至1300萬人，為連續第二周下滑，也比7月7日的高峰足足銳減約70%。用戶在iOS版和安卓版App的平均使用時間，也從19分鐘降至4分鐘；根據數據分析業者SimilarWeb，在美國，安卓版用戶的使用時間，從上線當天的高峰21分鐘陡降至5分鐘。

Sensor Tower說，競爭對手推特 的每日活躍用戶數保持在約2億人，每日的平均使用時間也長達半小時。

Meta主管表示，已預期到Threads的使用率終將下滑，但這並不令人擔憂，也正在研發新功能。公司的目標是，在試圖找到平台能夠賺錢的方式前，先提高用戶人數並改善使用體驗。

百森商學院社群媒體策略和數位行銷教授漢那說，使用率大幅下降，明顯反映出人們認為能在Threads上做的事並不多，缺乏某些想要的功能，而這類功能或許能在其他App上看到。

一些評論者表示，建構在Instagram基礎上的Threads，對在這兩大平台上關注同一帳戶的某些用戶來說可能有些乏味，因為帳戶發文的頻率可能不如在推特上頻繁。到目前為止，企業品牌帳戶在Threads上很盛行，也引來一些用戶的抱怨。

Threads官方帳戶在20日重申為該平台增加新功能的計畫。製作Threads的Instagram部門主管莫瑟里承諾的新功能包括多重帳戶、編輯貼文以及按時序顯示貼文。

雖然Threads還處於早期階段，但它已經做出了與推特產品區隔的初步努力，將自身定位為一個具有不同風格的平台，不鼓勵政治或題材很硬的新聞。

分析師表示，Threads的時間比其他新創公司更充裕，可一邊增加新功能一邊解決問題。Insider Intelligence公司首席分析師威廉森說，Meta絕對有耐心、財力及工程師人才來取得勝利。