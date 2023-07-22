Lordstown破產重整案 鴻海促美法院駁回：是「惡意」聲請

彭博資訊報導，鴻海（富士康）已促請美國法院駁回電動車製造商Lordstown依循美國破產法「第11章」聲請破產重整案，指稱這個昔日商業夥伴心懷「惡意」聲請進入破產程序，卻毫無希望重整成功。（路透）

彭博資訊報導，鴻海 （富士康）已促請美國法院駁回電動車 製造商Lordstown Motors的破產 聲請案，指稱這個昔日商業夥伴懷著「惡意」聲請進入破產程序，卻毫無希望重整成功。

鴻海20日向德拉瓦區美國破產法院表示，Lordstown上個月依據美國破產法「第11章」（Chapter 11）聲碃進行破產重整一案，應該予以駁回，或改為依據破產法「第7章」（Chapter 7）進行破產清算。

總部在俄亥俄州的Lordstown在6月下旬聲請破產，並且把陷入困境大致歸咎於鴻海未信守電動車生產協議和財務承諾，因而在依循破產法11章聲請破產的同時，也控告鴻海違約。

鴻海20日則向法院表示，Lordstown等到準備好提告才聲請破產重整，其心昭然若揭。鴻海指出，Lordstown當時已面臨可能遭股東控告和專利侵權訴訟，且已確定「基本上已無法藉生產、銷售唯一產品獲利，因此必須結束營運」。

鴻海還說，Lordstown藉破產重整繼續營運無望，自我兜售了將近兩年仍未能找到願意收購的買主。

鴻海說：「破產法論壇矯正不了一個耗時多年的銷售流程，那在破產前就行不通了；也不該授權債務人拿股東經由破產法11章討回的錢去賭博，況且破產重整程序既所費不貲，也毫無成功的可能性。」

Lordstown未即回應彭博記者的採訪。這家電動車製造商2020年透過與一家特殊目的收購公司（SPAC）合併借殼上市，懷著不久後每年將量產數萬輛電動皮卡的崇高理想。結果，該公司在聲請破產前，總共只生產65輛車。