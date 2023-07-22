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道指連漲10日撑場面 下周將接受科技巨人、Fed決策考驗

編譯劉忠勇／綜合外電
占市值40%的企業將公布財報。微軟、Alphabet、臉書母公司Meta、英特爾都將公布業績。（路透）
占市值40%的企業將公布財報。微軟、Alphabet、臉書母公司Meta、英特爾都將公布業績。（路透）

道瓊工業指數周五微漲，達成連續10日上漲的輝煌紀錄，不過美國科技股因特斯拉和Netflix財報未能打動投資人、台積電財測不佳而繼續下跌，投資人將目光轉向下周其他大型科技股的業績和聯準會（Fed）的利率動向。

道瓊工業指數周五微漲2點，創下近六年來最久連漲之勢，可見美股漲勢正從少數晶片股和科技公司已擴大至醫療、航空、能源和銀行業等其他領域。史坦普500指數也微漲，而那斯達克綜合指數下跌0.2%。一周下來，道瓊和史坦普各漲2.1%和0.7%，那斯達克跌0.6%。

台積電ADR周五0.6%，延續周四重挫5.1%之勢，一周下來大跌7.5%；費城半導體指數周五反彈近1%，周線下跌1.4%。

美股由科技巨人之外股票撐起漲勢，可見投資人認同Fed已成功控制通膨卻不至重創美國經濟。高盛投資策略集團負責人莫薩瓦-拉赫馬尼（Mossavar-Rahmani）說：「美國的霧團漸消，經濟衰退的機率降低了。」

投資人不免擔心輝達（Nvidia）和蘋果等大型科技股再漲空間有限，難以支撐美股，但她指出，過去20年或30年有三次出現集中化漲勢過後，仍能維持著兩位數回報。

Fed台北時間下周四清晨預料將升息1碼（0.25個百分點）至5.25%和5.5%之間，投資人也密切留意今年下半年的利率動向。

ING美洲區研究主管加爾維（Padhraic Garvey）說：「通膨動向令人放心，普遍的看法是央行緊縮周期已接近頂點。」

Advisors資產管理公司投資長柯索（Cliff Corso）說：「市場很大部分仍然是由總經因素帶動，而通膨仍掌握主導權。下周Fed怎麼做和怎麼說都極其重要。」

美股財報季下周將進入重頭戲，史坦普500指數約170家成分股、占市值40%的企業將公布財報。微軟（周二盤後）、Alphabet（周二盤後）、臉書母公司Meta（周三盤後）、英特爾（周四盤後）都將公布業績，其他各行業多家大公司也將公布財報。

投資人關注焦點仍然是少數大型股的漲勢和人工智慧（AI）熱潮的持久力，況且史坦普500指數如今已經超過大多數策略師對今年年底目標的預估水準。

花旗策略師克羅諾特（Scott Chronert） 發布報告說：「下周我們可能需要看到財報和業績展望都強，才能維持大盤的動能。Netflix和特斯拉本周公布獲利超出預期，隔天股價卻別下跌了8.4%和9.7%。這說明支撐當前價位的門檻很高。」

投資 美股 史坦普500

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