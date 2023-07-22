空頭調升目標 仍押史指下跌

美股今年的強勢反彈，迫使華爾街 最悲觀的空頭策略師也軟化其看空立場。

Piper Sandler首席投資 策略師坎特洛維茲(Michael Kantrowitz)調升其對史坦普500指數的年終目標，由之前預測的3225點調高至3600-3800點。

不過，這個水平仍意味著預計史指到年底前將下跌15%至20%。同時這也是華爾街策略師中最低的預測值。

坎特洛維茲在最新報告中表示：「當我們考慮史指2023年底將收於何處時，今年以來的走勢讓我們難以繼續證明1月發布的年底目標價是合理的，因為今年至今史指已經大幅上漲。」

他表示，對史指年底目標價的看法是對已經發生的事情的反映，而不是他對這個資產類別部位的改變。他表示，他只是調整了目標價的區間，因為未來6個月內，超過30%的更大跌幅似乎不太可能出現。

在他看來，估值和企業獲利脫節、以及對衰退的擔憂反彈可能引發拋售，而他的看空立場面臨的風險包括：估值上升抵消獲利下滑，以及就業市場如果繼續保持強勁，將令市場對軟著陸的樂觀情緒升溫。

根據《CNBC》的民調，在通貨膨脹持續、利率上升和經濟衰退等的擔憂下，美國人對經濟抱持的負面情緒加劇，同時對股市投資的信心也下墜；高達69%的受訪者對現在和未來的經濟持負面看法，創17年來新高。同時僅有24%表示現在是投資股票 的好時機，同創17年新低。

經理人對後市展望也相對悲觀，根據美商銀美林經理人調查報告顯示，經理人仍顯悲觀，淨29%減碼股票、淨10%加碼債券，後者為2009年3月金融海嘯以來最高；現金配置比重持平在5.5%的高水位。（財經新聞組）