大摩調升美國今年GDP預期

摩根史坦利調升美國經濟成長預期，理由是強勁的工業部門和更多的基礎建設公共投資 ，並預計經濟將「穩當地」軟著陸。大摩經濟學家目前預計2023年實質國內生產總值(GDP)平均成長1.3%，高於之前預測的0.6%。預計第4季非住宅建築投資將成長12.9%，州和地方投資將成長4%。

小摩將大通網銀擴展至歐盟

摩根大通CEO戴蒙(Jamie Dimon)告訴《德國 商報》(Handelsblatt)，將把其網路銀行大通銀行擴展到德國和其他歐盟國家，這將加劇歐洲市場的競爭。位於法蘭克福的摩根大通歐盟中心近年來已成為德國最大諮詢銀行之一，並正在擴大業務以瞄準更多構成德國經濟支柱的中型企業。

美商銀:流向現金趨勢已觸頂

美國商銀表示，投資人對現金的追求可能已達到頂峰。截至19日的最近2周，現金淨流出100億元，認定為3月中旬美國矽谷銀行倒閉以來「資金流入6420億元後的暫定最高點」。科技股過去8周出現強勁資金流入，高收益債券當周為連續第3周資金流入，而投資級債券則出現資金流出。

KKR以13億元收購Chase

私募股權公司KKR & Co將以涵蓋債務價值約13億元全現金交易收購化學品製造商大通公司(Chase Corporation)，以加強其特種化學品領域的持股。根據交易條款，KKR將以每股127.5元價格購買大通公司所有已發行普通股，比該股最後收盤價低0.3%。交易預計將於第4季完成。

AutoNation營收優於預期

汽車零售商AutoNation第2季營收優於預期，因新車和售後服務的需求抵消了二手車銷量下降。Refinitiv數據顯示，本季總營收為68.9億元，高於分析師平均預期的67.8億元。消費者偏好購買安全技術先進的新車，加上二手車市場新車型的成交量較低，也削弱了二手車需求。

美國運通財測不變 增提撥備

美國運通維持全年獲利財測不變，令投資人感到失望並掩蓋了其亮麗的上季業績。上季年輕富裕客戶信用卡刷卡支出金額創下新紀錄。這家信用卡巨頭重申2023年全年每股獲利11至11.4元不變；分析師平均預期為每股11.11元。信貸損失撥備總額為12億元，去年同期為4.1億元。