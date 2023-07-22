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UPS擬罷工 疫時供應鏈中斷恐再現

編譯周芳苑／綜合21日電

美國快遞巨擘優比速(UPS)與代表30餘萬送貨司機的工會談判破裂，今夏罷工的可能性升高，專家認為，恐將影響全美25%至30%的包裹和郵件。

工會Teamsters代表優比速34萬名員工，恐將出現四分之一世紀以來首次罷工；前一次共18萬5000 名工人罷工15天，導致全公司癱瘓。

上次罷工後，優比速更壯大，已成全美經濟不可或缺的部分；該公司表示，2022年每天遞送2430萬件包裹，今年底總計將達62億件；根據全球航運物流公司必能寶(Pitney Bowes)，優比速包裹運送量約占全美四分之一。

萬一7月31日合約期限屆滿談判不攏而罷工，優比速聲稱已備妥因應計劃，但美國零售聯合會(National Retail Federation)供應鍊暨海關政策副總戈爾德(Jonathan Gold)說，貨物運送仍會中斷。

戈爾德說，屆時將發生新冠疫情期間的供應鍊中斷，無法送貨，任何人無論在網路上或其他地方訂貨，選擇隔天或兩天送貨服務將沒辦法如期收到貨品。

新冠疫情幾乎擾亂經濟體系所有環節，供應鏈問題更出現連鎖效應，運送和進口是極大問題，大量貨櫃船長時間停靠港口近海處，導致貨物運送到商店貨架、消費者住家的時間延後。

不過，疫情期間其他供應鏈問題與運輸無關，例如禽流感爆發導致雞蛋短缺、肉品加工廠病毒感染導致其營運受衝擊或完全關閉。

假如優比速工人決定罷工、其他人力無法補足缺口，原本倚賴優比速的小企業恐怕要另找運貨替代管道，只不過，美國郵局(USPS)、聯邦快遞(FedEx)以及其他送貨業者的送貨速度恐怕不足以準時。

優比速上周表示，將暫時開始在美國訓練非工會員工，萬一發生罷工可選時介入補位。

罷工 疫情 供應鏈

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