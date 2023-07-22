芭比商品熱賣 零售商賺翻

從服飾到鞋類，芭比電影周邊商品狂賣。（路透）

電影《芭比 》21日全球上映，帶動購物者紛紛搶購芭比娃娃的耳環、香水、連身褲和連衣裙，重新點燃人們對這個塑膠娃娃及其粉紅色亮片裝飾世界的熱潮，零售商 們也趁機大賺一筆。

這些種類繁多、主要針對成年人的產品和品牌合作，其實是對芭比娃娃所代表的許多童年玩偶懷舊之旅的賭注。

該品牌所有者美泰公司(Mattel)希望藉由這部電影重新喚起芭比娃娃的懷舊魅力，同時將芭比娃娃融入新世代的心靈中。

Zara 17日推出的芭比系列包含17款兒童服裝和配飾，包括一件亮粉色連體泳衣、一款背包和運動鞋。但針對女性的產品範圍更廣泛，共有85種商品。

男性也可以追隨這波潮流，搭配紫紅色套裝、牛仔靴和牛仔襯衫，以搭配萊恩葛斯林(Ryan Gosling)在電影中扮演芭比娃娃男友肯(Ken)時所穿的款式。

H&M、Primark、Gap、Superga和Crocs等服裝和鞋履品牌都推出芭比系列。

截至19日，Zara芭比香水、環形耳環和粉色短款連帽衫在該品牌英國官網上均已售罄。一款售價89.99英鎊的男士紫紅色雙排扣西裝外套也脫銷。

Gap的女性芭比連帽衫在官網上只剩下XXS碼，而一雙芭比Crocs的售價為59.99元，比普通Crocs貴10元，在Crocs官網上已售空。行李箱品牌Beis所有三種尺寸的芭比粉紅色手提箱都有一長串登記等待名單，其價格比其通常的顏色系列要高。

沃爾瑪 以45元的價格向收藏家推銷不同膚色和髮型的芭比娃娃。

這種熱潮不僅推動零售商風潮，凱悅酒店和希爾頓也在哥倫比亞波哥大和馬來西亞吉隆坡等城市提供芭比主題酒店套房。

從芭比地毯到芭比牙刷，商品數量之多可能會導致該品牌過度擴張，但是美泰和零售合作夥伴以及電影本身重新強調多元性和包容性，可能會提供足夠的新穎性來維持人們的興趣。