我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

彩券獎金 外國人無證客都能領…但有非法移民領獎後被抓

女足世界盃／史密斯梅開二度 美國3：0勝越南 小組賽首勝

柏南克：7月是美這波最後升息

編譯葉亭均／綜合外電
聯準會前主席柏南克。（路透）
聯準會前主席柏南克。（路透）

聯準會（Fed）前主席柏南克（Ben Bernanke）表示，目前市場幾乎認定Fed下周將升息，他認為這也可能是本輪緊縮行動中的最後一次。另一方面，彭博資訊訪調的經濟分析師中，多數也預期下周會是最後一次升息。

柏南克21日在富達投資舉辦的一場線上活動表示：「看起來很明顯，Fed將在下次會議升息25個基點（1碼）」，「7月這一次升息很可能會是最後一次」。

投資人顯然同意這點。根據聯邦資金期貨市場的交易，市場價格顯示投資人幾乎篤定Fed在7月25、26日會議上決定升息，但此後再進一步升息的可能性有限。

柏南克還說，隨著租金漲勢消退和汽車價格下跌，他預期接下來六個月通膨將「更持續地」降至3%至3.5%。

柏南克說：「到明年初，我們將降到3%、3%出頭，然後我認為Fed會慢慢來，嘗試達到它的2%目標。」

Fed青睞的通膨指標個人消費支出物價指數（PCE），5月年比上揚3.8%；剔除糧食與能源價格的核心PCE指數上揚4.6%，這是Fed認為更能反映基礎通膨趨勢的指標。

柏南克表示，Fed會希望見到勞動力市場供需之間，取得更好的平衡，接著才宣布在對抗通膨方面取得勝利。談到美國就業市場時他表示，「依然很熱」。

雖然美國職位空缺數量下降，但相對於被計入失業的每個求職者來說，仍有大約1.6個空缺職位。

柏南克表示，美國經濟可能放緩，這是對抗通膨代價的一部分，但他強調任何衰退都可能相當溫和，「我們會見到的是失業率非常溫和地上升和經濟放緩。如果明年出現嚴重衰退，我會感到非常吃驚」。

另外，接受彭博調查的經濟分析師說，Fed下周預估將升息1碼，讓聯邦資金利率來到5.25%~5.5%的區間，是2001年以來最高水準。隨物價壓力持續減輕，幾乎所有經濟分析師都預期，9月會議時利率將維持不變，只有五分之一的經濟學家預期到11月會議可能再次升息。

升息 投資 利率

上一則

中國「電池一哥」寧德砍價 正極材料廠兩難

下一則

財經簡訊

延伸閱讀

遠距上班導致聯邦機關辦公室閒置 浪費納稅人稅金

遠距上班導致聯邦機關辦公室閒置 浪費納稅人稅金
印度實施稻米出口禁令「半數遭禁」 恐再推升全球糧食通膨

印度實施稻米出口禁令「半數遭禁」 恐再推升全球糧食通膨
通縮跡象浮現 衝擊企業獲利

通縮跡象浮現 衝擊企業獲利
通膨放緩 房貸利率大降

通膨放緩 房貸利率大降

熱門新聞

美元指數創去年11月來最大單周跌幅。（路透）

美元失守100關卡 這次真是多頭走到盡頭？

2023-07-16 21:17
中國今年上半年對美國的出口貿易額，將被墨西哥和加拿大超越，失去美國最大進口來源國的地位。 （路透）

15年來首見 中國將不再是美國最大進口國 被「這2國」超車

2023-07-14 07:51
有「女股神」之稱的方舟投資創辦人伍德表示，聯準會（Fed）已大幅提高利率，如今美國通縮威脅近在眼前，將迫使Fed調整政策。（路透）

美通縮危機浮現 Fed將被迫調整利率 女股神示警：否則成為「恐怖秀」

2023-07-15 08:36
受美元指數重返100點影響，19日人民幣在岸價跌破7.21。（中通社）

連續三天下跌 人民幣在岸價大跌480點

2023-07-19 16:33
惠普傳出將數百萬台商務和家用筆電的生產移到泰國和墨西哥。（路透）

惠普供應鏈多元化有大動作：數百萬台筆電生產移出中國

2023-07-18 09:45
特斯拉財報顯示，降價促銷的策略已經傷害利潤，但有助提升銷量。(路透)

馬斯克說了什麼讓盤後大跌？特斯拉財報5大重點一次看

2023-07-19 22:02

超人氣

更多 >
好市多嚴打「寄生會員」 3方法沒會員卡仍可購物

好市多嚴打「寄生會員」 3方法沒會員卡仍可購物
「你能走多遠 全看多努力」 移民夫婦打六份工年賺42萬

「你能走多遠 全看多努力」 移民夫婦打六份工年賺42萬
不用化學物 兩種家用品疏通阻塞排水管

不用化學物 兩種家用品疏通阻塞排水管
阿湯年過60 搭配女主角愈幼齒？近15年來差距最小是她

阿湯年過60 搭配女主角愈幼齒？近15年來差距最小是她
7000磅「蔬果、花菇」運紐約 竟是大麻…出發前被截獲

7000磅「蔬果、花菇」運紐約 竟是大麻…出發前被截獲