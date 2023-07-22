柏南克：7月是美這波最後升息

聯準會前主席柏南克。（路透）

聯準會（Fed）前主席柏南克（Ben Bernanke）表示，目前市場幾乎認定Fed下周將升息 ，他認為這也可能是本輪緊縮行動中的最後一次。另一方面，彭博資訊訪調的經濟分析師中，多數也預期下周會是最後一次升息。

柏南克21日在富達投資 舉辦的一場線上活動表示：「看起來很明顯，Fed將在下次會議升息25個基點（1碼）」，「7月這一次升息很可能會是最後一次」。

投資人顯然同意這點。根據聯邦資金期貨市場的交易，市場價格顯示投資人幾乎篤定Fed在7月25、26日會議上決定升息，但此後再進一步升息的可能性有限。

柏南克還說，隨著租金漲勢消退和汽車價格下跌，他預期接下來六個月通膨將「更持續地」降至3%至3.5%。

柏南克說：「到明年初，我們將降到3%、3%出頭，然後我認為Fed會慢慢來，嘗試達到它的2%目標。」

Fed青睞的通膨指標個人消費支出物價指數（PCE），5月年比上揚3.8%；剔除糧食與能源價格的核心PCE指數上揚4.6%，這是Fed認為更能反映基礎通膨趨勢的指標。

柏南克表示，Fed會希望見到勞動力市場供需之間，取得更好的平衡，接著才宣布在對抗通膨方面取得勝利。談到美國就業市場時他表示，「依然很熱」。

雖然美國職位空缺數量下降，但相對於被計入失業的每個求職者來說，仍有大約1.6個空缺職位。

柏南克表示，美國經濟可能放緩，這是對抗通膨代價的一部分，但他強調任何衰退都可能相當溫和，「我們會見到的是失業率非常溫和地上升和經濟放緩。如果明年出現嚴重衰退，我會感到非常吃驚」。

另外，接受彭博調查的經濟分析師說，Fed下周預估將升息1碼，讓聯邦資金利率 來到5.25%~5.5%的區間，是2001年以來最高水準。隨物價壓力持續減輕，幾乎所有經濟分析師都預期，9月會議時利率將維持不變，只有五分之一的經濟學家預期到11月會議可能再次升息。