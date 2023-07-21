降低倚賴台積電？蘇姿丰：AMD將分散生產納入考量

超微（AMD）執行長蘇姿丰21日接受日經專訪時說，會把分散生產、讓合作晶圓廠多元化的事宜納入考量。 （美聯社）

超微（AMD）執行長蘇姿丰21日在東京接受日經專訪時說，會把分散生產與合作晶圓廠的事宜納入考量。該公司目前倚賴台積電 生產旗下產品，鑒於超微對台積的倚賴程度，若碰上美中爆發衝突，可能擾亂供應鏈。

蘇姿丰表示，除了台積電以外，AMD也會考慮用「其他製造能力」來生產超微設計的晶片 ，「以確保我們擁有最具韌性的供應鏈」。

受訪時蘇姿丰還說，在先進晶片這方面，目前沒有任何相關規畫，坦承尋找合適的替代廠商並不容易，因為台積電一直在晶片製造產業獨占鰲頭，並擁有最先進的技術。蘇姿丰並未提到任何候選廠商的名字。

她也對利用台積電在台灣以外的生產據點，抱持開放態度，包含亞利桑納廠，超微有意拿下該廠部分產能，「事實上，包括美國、日本在內的全球各地，都在推動更多製造方面的發展。我認為這是件好事」，「我們會想要利用不同地理位置的據點，從而得到一些靈活性」。

談到目前正夯的人工智慧（AI ），蘇姿丰說：「使用繪圖晶片（GPU）的人工智慧有很大的機會，所以我們已大幅增加我們的資源，AI成為本公司的優先要務。」

超微預計，在人工智慧需求強勁的帶動下，用於資料中心的半導體市場，將在未來三或四年成長約50%，至1,500億美元。

問到超微與輝達競爭的策略時，蘇姿丰說：「遇到像當今AI這種科技的拐點時，你便有很大的機會將不同技術能力引進市場。」她也強調，在發展AI的某些領域，超微的技術和知識，比輝達更有競爭力。

蘇姿丰表示：「AI領域會有很多贏家，不會只有一個解決方案。因為（發展AI的）工作負載不同，無論說的是大型語言訓練、推理、或某些預測型AI，都會有不同方案。」

她解釋，在「推論工作負擔」（AI根據先前處理過的數據來評估和理解新資訊的過程）等領域，超微相信自己擁有「最強大的解決方案」。