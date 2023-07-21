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通縮跡象浮現 衝擊企業獲利

財經新聞組／綜合報導

摩根史坦利首席股票策略師威爾森(Mike Wilson)表示，通貨膨脹即將轉變為通貨緊縮，成為企業獲利的主要阻力，進而影響股價，投資人尚未考慮到這一點。

他指出，消費者物價和生產者物價正在放緩，引發投資人對美國經濟軟着陸的希望。6月消費者物價指數(CPI)同比上漲3%，較去年夏季的9.1%大幅下降。與此同時，生產者物價指數(PPI)同比僅成長0.1%，低於2022年6月的0.9%。

市場將此解讀為對股市的利多，因為經濟通膨降溫可能導致Fed很快暫停升息，甚至開始降息。

但威爾森表示，升息的影響力要完全滲透到實體經濟中，大約需要12個月的時間。這可能意味着通膨降溫的速度將比預期快得多，直至物價實際開始下跌。其結果可能不僅是通膨放緩，物價上漲速度較慢，而且是徹底的通縮，物價快速下降。

這對股市來說是個利空，因為在過去一年的高通膨中，由於企業能夠將更高的成本轉嫁給客戶，讓收益得到提振。

與此同時，通貨緊縮剝奪了企業的定價權，並可能損害未來的收益。

威爾森說，「我們認為通膨可能意外下滑。」「反通膨對股市有利，因為在這種情況下，估值通常會上升。然而，這種情形已經發生了。現在預計在經濟的許多領域，通膨將轉變為通縮。」

通貨緊縮跡象已經開始浮出水面。房價和車價一直在下降，甚至像航空公司和酒店這樣受到強勁需求支撐的領域也出現價格下跌，這是定價權已經開始消退的跡象。

威爾森表示，「雖然通膨下降對Fed及其對物價的狙擊是個好消息，但股票投資人應謹慎對待自己的期望，因為這對獲利成長和股票估值來說是一個利空，而目前的估值已經相當高了。」（財經新聞組）

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