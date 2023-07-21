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財經簡訊

財經新聞組／整理

嬌生調升今年獲利財測

嬌生公司調升2023年獲利財測，看好其醫療器械業務的強勁動能以及對Darzalex等抗癌藥物的需求。預計2023年調整後每股獲利將在10.7至10.8元之間；之前預測為10.6至10.7元。Refinitiv分析師預計每股獲利為10.65元。該公司最近分拆消費者健康部門，專注於藥品和醫療設備。

保險商Travelers獲利暴減98%

保險商Travelers Companies Inc表示，由於美國部分地區的強風和冰雹風暴推高了該公司的災難性損失，該公司上季獲利大減98%。截至6月30日的第2季核心收入從去年同期的6.25億元或每股2.57元降至1500萬元或每股0.06元。扣除再保險的巨災損失從一年前的7.46億元躍升至14.8億元。

美航營收創新高 升獲利財測

旅遊旺季開局強勁，美國航空調升2023年獲利財測，預計全年每股獲利在3至3.75元間，高於5月預測的2.5至3.5元。更新後的2023年獲利財測符合華爾街3.1元的預期。上季獲利13.7億元，合每股1.92元。營收140.6億元，較上年同期成長 4.7%，創歷史新高。

資產銷售大降 黑石獲利減39%

黑石公司表示，由於主要來自房地產和信貸業務的資產銷售大幅下降，該公司第2季可分配收益下降39%，從一年前的近20億元降至12億元。根據Refinitiv的數據，可分配收益為93分，與分析師的平均預期一致。其資產銷售淨利從去年同期的22億元驟降82%至3.884億元。

菲利普莫里斯獲利超出預期

由於菸草和勞動成本下降，以及對其無菸Zyn和IQOS產品的需求依然強勁，菲利普莫里斯國際公司上季獲利超出分析師預期，並調升全年獲利財測的下限。截至6月30日當季，Zyn在美國的出貨量成長超過50%。6月底IQOS用戶總數較3月增加140萬，總數達到2720萬。

Fifth Third淨利息收入增9%

由於Fed升息提振了利息收入，Fifth Third Bancorp第2季獲利優於預期。根據Refinitiv的數據，經調整後，這家總部位於俄亥俄州的銀行每股獲利87分，超過分析師平均預期的83分。當季淨利息收入(NII)躍升9%達14.6億元。然而該行將全年NII成長預測範圍從7%至10%下修至3%至5%。

保險 嬌生 俄亥俄州

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