混合工作 令商辦空置率創高

截至第2季末，辦公室空置率創下歷史新高。（歐新社）

美國全國房地產經紀人協會(NAR)的數據顯示，雖然返回辦公室人數有所上升，但截至第2季末，辦公室空置率仍達到創紀錄的13.1%。

這個數字超過2022年的歷史高點，當時每季空置率都在12%以上。而在疫情爆發的前2年，單季空置率一直都保持在9.5%左右。

NAR將這個創紀錄的空置率歸因於混合型工作型態。這種工作方式允許人們自行分配在家裡和辦公室之間工作的時間，因而留下大量空置的辦公室空間。

NAR的數據還顯示，辦公大樓租戶降低了人均使用平均面積，與去年同期相比，第2季可用空間增加了1.02億平方英尺。

作為核心科技中心的大都會 地區引領這愛趨勢，因為許多企業出於成本考量而遷離。舊金山、休士頓和達拉斯沃斯堡的單季空置率分別達到18.85%、18.64%和17.93%。

與此同時，商業地產的其他領域也出現空置率上升的現象，對租金 產生了影響。

在多戶住宅領域，第2季空置率從一年前的5.3%升至6.9%。這是因為雖然需求有下降跡象，但過去一年的供應量增加了22%。隨著可供租戶使用的房產增加，租金增幅降至1.1%

工業地產的空置率升至4.7%，而零售地產的空置率保持不變，為4.2%，是所有行業中最低的。

NAR還指出，對銀行業動盪的擔憂尚未對商業地產產生重大影響，因為商業地產高度依賴地區型貸款 機構。目前，貸款每周都在增加，而拖欠率仍低於1%。

不過，NAR表示，預計未來幾個月情況將惡化，銀行貸款的任何雨天收傘動作都可能對商業地產市場產生重大影響。