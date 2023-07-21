我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

天熱車胎變形 華裔花1600元拖車回家 專家建議上路前檢查胎壓

台積電亞利桑納廠缺人 衝擊拜登連任路 議員說早該預見

混合工作 令商辦空置率創高

財經新聞組／綜合報導
截至第2季末，辦公室空置率創下歷史新高。（歐新社）
截至第2季末，辦公室空置率創下歷史新高。（歐新社）

美國全國房地產經紀人協會(NAR)的數據顯示，雖然返回辦公室人數有所上升，但截至第2季末，辦公室空置率仍達到創紀錄的13.1%。

這個數字超過2022年的歷史高點，當時每季空置率都在12%以上。而在疫情爆發的前2年，單季空置率一直都保持在9.5%左右。

NAR將這個創紀錄的空置率歸因於混合型工作型態。這種工作方式允許人們自行分配在家裡和辦公室之間工作的時間，因而留下大量空置的辦公室空間。

NAR的數據還顯示，辦公大樓租戶降低了人均使用平均面積，與去年同期相比，第2季可用空間增加了1.02億平方英尺。

作為核心科技中心的大都會地區引領這愛趨勢，因為許多企業出於成本考量而遷離。舊金山、休士頓和達拉斯沃斯堡的單季空置率分別達到18.85%、18.64%和17.93%。

與此同時，商業地產的其他領域也出現空置率上升的現象，對租金產生了影響。

在多戶住宅領域，第2季空置率從一年前的5.3%升至6.9%。這是因為雖然需求有下降跡象，但過去一年的供應量增加了22%。隨著可供租戶使用的房產增加，租金增幅降至1.1%

工業地產的空置率升至4.7%，而零售地產的空置率保持不變，為4.2%，是所有行業中最低的。

NAR還指出，對銀行業動盪的擔憂尚未對商業地產產生重大影響，因為商業地產高度依賴地區型貸款機構。目前，貸款每周都在增加，而拖欠率仍低於1%。

不過，NAR表示，預計未來幾個月情況將惡化，銀行貸款的任何雨天收傘動作都可能對商業地產市場產生重大影響。

貸款 租金 大都會

上一則

自嬌生分拆 Kenvue業績表現佳

下一則

中國太陽能光電組件5大巨頭 擴產計畫逾2000億

延伸閱讀

房產專家看好灣區租賃市場 聖荷西租金創歷史新高

房產專家看好灣區租賃市場 聖荷西租金創歷史新高
科技寒冬？ 矽谷辦公室空置率又升

科技寒冬？ 矽谷辦公室空置率又升
轉型遠距工作 商辦價值大減

轉型遠距工作 商辦價值大減
華府辦公樓空置率近19％ 創新高

華府辦公樓空置率近19％ 創新高

熱門新聞

美元指數創去年11月來最大單周跌幅。（路透）

美元失守100關卡 這次真是多頭走到盡頭？

2023-07-16 21:17
中國今年上半年對美國的出口貿易額，將被墨西哥和加拿大超越，失去美國最大進口來源國的地位。 （路透）

15年來首見 中國將不再是美國最大進口國 被「這2國」超車

2023-07-14 07:51
有「女股神」之稱的方舟投資創辦人伍德表示，聯準會（Fed）已大幅提高利率，如今美國通縮威脅近在眼前，將迫使Fed調整政策。（路透）

美通縮危機浮現 Fed將被迫調整利率 女股神示警：否則成為「恐怖秀」

2023-07-15 08:36
受美元指數重返100點影響，19日人民幣在岸價跌破7.21。（中通社）

連續三天下跌 人民幣在岸價大跌480點

2023-07-19 16:33
惠普傳出將數百萬台商務和家用筆電的生產移到泰國和墨西哥。（路透）

惠普供應鏈多元化有大動作：數百萬台筆電生產移出中國

2023-07-18 09:45
周杰倫概念股「巨星傳奇」一波三折終於在港交所上市。（圖：杰威爾音樂提供）

「巨星傳奇」上市 周杰倫媽媽葉惠美身價狂飆5400萬元

2023-07-14 01:17

超人氣

更多 >
美國人最會忘記給小費的地方是這裡 專家說至少給3元

美國人最會忘記給小費的地方是這裡 專家說至少給3元
清洗洗衣機 這個幫手助你輕鬆搞定

清洗洗衣機 這個幫手助你輕鬆搞定
漢堡王主管「從垃圾桶拿薯條」賣客人 最重恐關20年

漢堡王主管「從垃圾桶拿薯條」賣客人 最重恐關20年
微信支付已可綁國際信用卡 國際遊客在中國消費變簡單

微信支付已可綁國際信用卡 國際遊客在中國消費變簡單
暴民脫光2女遊街拖進田間 總理莫迪怒斥「印度之恥」

暴民脫光2女遊街拖進田間 總理莫迪怒斥「印度之恥」