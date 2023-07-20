原來如此 瑞銀舉10理由 解開美經濟未陷衰退之謎

政府發放振興支票、擴大版失業津貼、工資保障計畫等措施，協助美國家庭在疫情期間累積財富，而今年通膨降溫，也讓許多民眾保有超額儲蓄。消費者信心回升，讓美國經濟持續有撐。（美聯社）

基於聯準會（Fed）猛力祭出一連串升息，去年大多數華爾街分析師都一口咬定，2023年美國經濟衰退難以避免。然而，今年上半年過去了，至今美國衰退還沒看見影子，高盛、摩根大通策略師已紛紛改口說，「軟著陸」機率增加，衰退不至於在短期內降臨。

儘管許多分析師仍擔心衰退可能在今年底或明年初降臨，瑞銀集團（UBS）列舉下列十個理由，說明為何至少目前為止，美國經濟衰退仍是一場虛驚：

一，貨幣 政策沒那麼緊縮

Fed已把政策利率目標區間的上限從0.25%提高到5.25%，預料下周將升抵5.5%。同時，Fed也縮減資產負債表規模，持有債券 到期後不再把本金投入債市。但瑞銀團隊指出，Fed目前的政策仍「相對寬鬆」，許多指標顯示貨幣政策的「限制性」仍屬溫和，無論是哪一種情況，都不足以把經濟推落衰退。

二，財政支出提振成長

美國聯邦政府在2020年疫情 期間大撒幣，協助撐起經濟，但也導致國債暴增數兆美元。2022年財政支出縮減，但過去六到九個月期間，隨著聯邦赤字占國內生產毛額（GDP）百分比率遞增，財政支出與一年前相比呈現逐步攀升情況，瑞銀認為「這意味財政政策今年來對經濟成長變成順風，而非逆風」。

三，家庭財富仍寬裕

政府發放的振興支票、擴大版失業津貼、「工資保障計畫」等措施，協助美國家庭在疫情期間累積財富。今年通膨降溫，也讓許多民眾保有超額儲蓄。密西根大學消費者信心調查最近顯示，美國消費者此刻的樂觀度回升到近兩年來最高，其來有自。

四，消費者和企業未過度舉債

瑞銀團隊指出，美國經濟雖處於周期末段，但私部門未見到債務異常多的現象。諸如家庭債務相對於可支配所得的比率，或企業債務占GDP的比率，都沒有高得離譜。這顯示債務仍控制得宜。

五，「信用緊俏」夢魘未成真

今年3月矽谷銀行（SVB）倒閉引發一陣銀行動盪，許多分析師警告銀行可能被迫縮減對顧客授信。但信用緊俏預言並未成真，銀行持續放貸，甚至貸款給信用不良的企業，從近幾個月來所謂「垃圾債券」發行量回升可見一斑。

六，勞動市場緊繃支撐成長

瑞銀團隊說，人力需求或許是避免美國經濟陷入衰退最大主因。官方數據顯示，自2020年5月美國經濟開始復甦以來，已創造了超過2,500萬個工作機會，另有大約1,000萬個職缺待補。

七，疫後經濟仍是待解謎團

新冠肺炎疫情可謂百年一見，政府以強大的財政和貨幣寬鬆政策因應，使美國經濟進入史無前例的未知領域，也使疫後經濟展望更難以預測。瑞銀團隊說：「疫情期間和疫後的經濟，是經濟學家和投資人前所未見，使人更難斷定經濟現在表現如何、衰退可能性多大。」

八，經濟歷經「滾動式衰退」

全球疫情爆發之初，貨物需求暴增，服務和旅遊需求崩落；疫後復甦使情況恰好反過來。這種情況正是所謂「滾動式復甦」：製造業景氣由盛轉衰，服務業則景氣勃興，諸如此類。瑞銀說：「去年秋季，製造業產出開始萎縮，形同陷入衰退。但2023年貨品支出回升，尤其是汽車，製造業應能避免景氣墜入深淵，年底前可望展開復甦。」

九，服務業韌性增強

ISM製造業指數在6月降到46，比前月的46.9更低，且連續第八個月走下坡。指數低於50表示景氣萎縮。對照下，6月的ISM服務業指數升到53.9，優於經濟學家預期的51.3，且已連續六個月呈現景氣擴張。由於服務業撐起美國近四分之三的經濟，服務業韌性更強，保護整體經濟免於向下沉淪。

十，景氣擴張時期拉長

瑞銀指出，過去40年來，平均景氣擴張時期變長，已降低衰退風險。1854年至1982年，經濟擴張平均持續2.8年，1854~1919的擴張期平均2.2年，1919~1982平均3.4年。但自1982年以降，擴張期平均持續8.6年。瑞銀說：「經濟活動的演進導致擴張期延長，這在疫後經濟不太可能突然轉變。」