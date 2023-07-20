美元走貶 與葉倫訪中有關？

美國財政部長葉倫(左圖)本月上旬訪問北京四天，她一結束訪問行程，美元就急貶下來(右圖)，原本價格走軟的美債也轉強，引發市場揣測。(美聯社)

美國財政部 長葉倫 7月6日至9日訪問北京 四天，套句她記者會上的說法，此行讓她「更了解雙方的經濟與政策抉擇」。但市場觀察家發現，葉倫一離開中國大陸返美，美元就急貶下來。究竟發生何事？對金融市場又有何意義？

財經網站MarketWatch報導，曾擔任機構交易員的總經部落格「The Macro Tourist」主筆穆爾揣測，也許是葉倫的說法聽在北京當局耳裡很不悅耳，所以北京決定向市場傳達出某種訊息。他寫道：「中國擁有3.2兆美元的外匯存底，持有的最大部位是美元。我不認為他們會怯於運用它。」

穆爾接著說：「美中的共生關係很奇特。美國買中國貨，中國接受美元並轉投資於美國金融市場。」

倘若美中關係惡化導致這種共生關係破裂，對金融市場有何影響？穆爾說：「據我猜測，短期至中期，美中關係惡化，將表示美元貶值和美債殖利率升高。」

另一總經部落格「Blind Squirrel Macro」貼文說：「我的論點很簡單，就是：葉倫女士掌財政部，前頭還有大量的公債要發售，必須找買主。葉倫女士需要確定，全球最大的債權國持續是美國公債（最大的外國）買家，至少不是賣家。那麼，中國現在需要什麼？唔，人民幣挺升（美元回軟）必定有幫助，畢竟中國進口大量的大宗商品。那也會讓中國置身於某種（亟需的）強勢地位，假如他們需要在今年稍後推出國內經濟刺激方案的話。」

該部落客指出，原先兩股盛行的走勢——人民幣走貶和美債價格走弱——在葉倫結束訪問北京行程後雙雙逆轉。難道美中雙方訂有某種協議？那種可能性並非史無前例，早在2016年就曾傳出雙方同意一項祕密協定。

無論如何，這對市場大有影響，尤其商品市場已注意到了。該部落客還說，美元貶值，整體而言對美股大致有利，對大型科技股的獲利特別有幫助。