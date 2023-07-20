減記+出售部門 高盛獲利減58%

高盛 上季獲利低於分析師預期，原因是與商業房地產 相關的減記以及出售其GreenSky貸款部門。

該行第2季獲利大減58%至12.2億元，合每股3.08元，低於預估的每股3.18元。因交易和投資 銀行業務大幅下滑，以及GreenSky和房地產相關的虧損，每股獲利減少約3.95元。營收下降8%至109億元，略高於預期的108.4億元。

該公司披露了與GreenSky相關的5.04億元減值和4.85億元的房地產減記。這些費用納入其營運支出項目，該項目成長12%達85.4億元。

與更加多元化的競爭對手不同，高盛的大部分收入來自不穩定的華爾街活動，包括交易和投資銀行業務。這可能會出現市場繁榮時的巨額回報和市場蕭條時的表現不佳兩種極端現象。

該行本季有形普通股股東權益平均回報率僅有4.4%，遠低於其自身至少15%的回報率目標，也低於包括摩根大通和摩根史坦利等競爭對手。

由於投資銀行和交易活動持續低迷，高盛最重要的業務面臨著嚴峻的環境。本季交易收入下降25%。由於Fed升息期間發行和IPO減少，投資銀行業務一直疲軟。但競爭對手摩根大通上周發布優於預期的交易和銀行業務業績，宣稱本季末活動有所改善，因此高盛本季業績可能會超出其財測。