遏制密碼共享 Netflix訂戶增8%

Netflix上季新增590萬訂戶。（路透）

由次成功遏制密碼共享，Netflix 上季營收和訂戶數都出現成長。

這家串流媒體巨頭表示，在美國對密碼共享進行更廣泛打擊的過程中，第2季新增590萬客戶。

該公司上季營收81.9億元，較上年同期79.7億元成長3%，但未達預期的83億元。淨利從去年同期14.4億元增至14.9億元；每股獲利3.29元，高於預期的每股2.86元。

投資 人一直期待有關Netflix廣告版串流媒體方案的更多訊息，以了解根除帳戶共享對推動訂戶成長的貢獻。然而，Netflix表示，現在就要報告去年底推出的廣告版方案收入明細以及來自新密碼政策的帳戶還為時過早。不過預計下半年的營收將出現成長，因為「付費共享明顯增加以及廣告版方案穩定成長」。

Netflix目前預計第3季營收將達到85億元，同比成長7%。它將預期營收成長歸因於平均付費會員數量的增加。

該公司還預計第3季付費淨用戶增幅將與第2季相似。與此同時，隨著遏制密碼共享的力道加大以及廣告收入成長，第4季營收成長將「大幅加速」。

根據Antenna的報告，在最新帳戶共享政策5月推出後幾周內，該公司的用戶數有所增加。

Netflix於5月表示將付費分享政策擴大到100多個國家，這些國家占其收入80%以上。

Netflix表示：「取消帳戶的數量較低，雖然我們仍處於貨幣化的早期階段，但原先密碼共享的家庭正在健康地轉變為全額付費的Netflix會員。」

該公司表示，新廣告版方案有500萬活躍用戶，25%的新客戶在推出廣告版的地區訂閱了該方案。

Netflix同時確認取消「基本版」無廣告方案，使其每月6.99元的廣告版標準方案成為最便宜的選擇。無廣告版的標準方案和高級方案每月費用分別為15.49元和19.99元。

Netflix還應對好萊塢編劇和演員工會罷工 的潛在影響。考量罷工因素，Netflix將2023年自由現金流預測調升至50億元，高於之前由於今年內容支出減少而預計的至少35億元。